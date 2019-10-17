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«Ситуации бывают разные, а человеческое отношение никто не отменял». Инспектор ДПС ГАИ о помощи на дорогах

18.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Ситуации бывают разные, а человеческое отношение никто не отменял». Инспектор ДПС ГАИ о помощи на дорогах

    Дмитрий Семибратов во время проведения районного конкурса «Автоледи». Июль 2019

Вчера на нашей странице в ВКонтакте случчанка поблагодарила сотрудников ГАИ за оказанную помощь. Мы поговорили с девушкой и узнали, что же всё-таки произошло, а инспектор прокомментировал ситуацию.

«Хочу выразить свою благодарность сотрудникам ГАИ, которые помогли мне около д.156 по ул. Ленина. Спасибо за отзывчивость и помощь», написала Марина.

Как выяснилось, в тот день у девушки заглох автомобиль, не срабатывала даже аварийная сигнализация. Марина растерялась, но неожиданно подъехали сотрудники ГАИ: Дмитрий Семибратов и Андрей Сенькевич.

«Подошёл Семибратов и поинтересовался у меня, что произошло. Когда я рассказала, он без смущения открыл капот моей машины, начал что-то делать, и вскоре машина завелась. Я удивлена, что сотрудники пришли на помощь, ведь сейчас  охотно это делает не каждый человек», сказала Марина.

Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД, сказал, что ничего особенного в своём поступке не видит, ведь такие случаи на дорогах встречаются часто. В тот день он просто снял клемму на аккумуляторе, поставил её назад, и автомобиль завёлся.

«Если вижу, что автомобиль стоит на аварийке, всегда останавливаюсь, не зависимо от того, в Слуцке это или где-то в другом городе. Чем смогу, тем помогу, как говорится. Однажды на своём автомобиле затянул из Несвижа в Мир машину со сломанной коробкой передач, которой управляла девушка. Кроме неё в машине был грудной ребёнок, а на улице стояла 30-градусная жара. Я тогда сильно спешил, но проехать мимо просто по-человечески не мог. Поэтому для меня лично такая ситуация вполне рядовая, и я считаю, что людям нужно помогать в этом случае. Ведь может оказаться так, что у человека села батарея в телефоне или он в чужом городе. Я не считаю это героическим поступком», сказал инспектор.

Кроме того он пояснил, что такие ситуации в городе случаются часто,  особенно в зимний период. Поэтому всем своим экипажам во время инструктажа Дмитрий Семибратов часто повторяет: «Если увидели автомобиль на аварийной сигнализации, не проезжать мимо и оказывать посильную помощь». Ведь ситуации бывают разные, а человеческое отношение никто не отменял.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Вчера, 17 октября, на нашей странице в ВК случчанка поблагодарила сотрудников ГАИ за оказанную помощь. Мы поговорили с девушкой и узнали, что же всё-таки произошло, а...
 
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