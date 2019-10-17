Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера состоялся большой творческий вечер «55 лет с песней» известного и уважаемого в районе человека, многогранной неустанной творческой личности — литератора, журналиста, активного участника художественной самодеятельности, блистательного солиста народного академического хора «Спадчына», народного оркестра народных инструментов, народной студии эстрадной песни «Золак» Андрея Пугача. Все эти коллективы также выступили на юбилейном вечере.

























Большой зал Дворца культуры академии собрал многочисленных почитателей вокального мастерства этого замечательного исполнителя. Андрей Михайлович, прекрасный солист с глубоким, сильным голосом, непревзойденный романтик и любимец публики, искренне и щедро делился своим талантом со зрителями. Благодаря грамотно подобранному репертуару, он подарил всем незабываемую юбилейную программу. Со сцены звучали песни, которые называют душой народа.





































































Много теплых слов в адрес неутомимого мастера сцены сказали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, заместитель директора районного центра культуры Татьяна Баксакова, первый проректор БГСХА Андрей Колмыков и проректор по воспитательной работе Максим Потапенко.













Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова