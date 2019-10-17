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Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

18.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера состоялся большой творческий вечер «55 лет с песней» известного и уважаемого в районе человека, многогранной неустанной творческой личности — литератора, журналиста, активного участника художественной самодеятельности, блистательного солиста народного академического хора «Спадчына», народного оркестра народных инструментов, народной студии эстрадной песни «Золак» Андрея Пугача. Все эти коллективы также выступили на юбилейном вечере.

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Большой зал Дворца культуры академии собрал многочисленных почитателей вокального мастерства  этого замечательного исполнителя. Андрей Михайлович, прекрасный солист с глубоким, сильным голосом, непревзойденный романтик и любимец публики, искренне и щедро делился своим талантом со зрителями. Благодаря  грамотно подобранному репертуару, он подарил всем незабываемую юбилейную программу. Со сцены звучали песни, которые называют душой народа.

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Много теплых слов в адрес неутомимого мастера сцены сказали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, заместитель директора районного центра культуры Татьяна Баксакова, первый проректор БГСХА Андрей Колмыков и проректор по воспитательной работе Максим Потапенко.   

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Фоторепортаж с концерта Андрея Пугача во Дворце культуры

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера состоялся большой творческий вечер «55 лет с песней» известного и уважаемого в районе человека, многогранной неустанной творческой личности — литератора,...
 
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