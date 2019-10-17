18, 19 и 20 октября в магазине «Радуга» традиционная акция выходного дня.
Кофе Carte Noire раств., 95г + кружка — 9.99;
Консервы Тёма говядина/телятина, 100г — 1.49;
Манго, кг — 2.99;
Капуста пекинская, кг — 1.39.
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Акция выходного дня в «Радуге»
18.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
18, 19 и 20 октября в магазине «Радуга» традиционная акция выходного дня.
Кофе Carte Noire раств., 95г + кружка — 9.99;
Консервы Тёма говядина/телятина, 100г — 1.49;
Манго, кг — 2.99;
Капуста пекинская, кг — 1.39.
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18, 19 и 20 октября в магазине «Радуга» традиционная акция выходного дня.
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