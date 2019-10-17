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Налоговая: кто в Беларуси может НЕ регистрироваться в качестве предпринимателя

18.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С целью развития экономической активности населения, стимулирования легального осуществления и упрощения ведения отдельных видов деятельности налоговым законодательством установлены специальные режимы налогообложения.

С целью развития экономической активности населения, стимулирования легального осуществления и упрощения ведения отдельных видов деятельности налоговым законодательством установлены специальные режимы налогообложения для лиц, занимающихся:

- ремесленной деятельностью;

- оказанием услуг в сфере агроэкотуризма;

- реализацией отдельных видов товаров и оказанием (выполнением) некоторых услуг (работ).

В данных случаях не требуется регистрации в качестве субъекта предпринимательства, не предусмотрено ведение налогового учета, порядок уплаты налогов (сборов) понятен и прост.

Ремесленная деятельность в республике регулируется нормами Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. N 364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" (далее - Указ N 364).

Осуществление ремесленной деятельности предполагает соблюдение следующих условий:

- ремесленник осуществляет деятельность самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

- при изготовлении изделий используются ручной труд и инструмент. Использование промышленного оборудования не предусмотрено;

- деятельность ремесленника должна быть направлена на удовлетворение бытовых потребностей граждан;

- реализация ремесленником изготовленных им изделий должна осуществляться на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки почтовым отправлением (в том числе международным), доставки по указанному потребителем адресу любым видом транспорта, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- деятельность может осуществляться после уплаты ремесленного сбора. За осуществление ремесленной деятельности необходимо один раз в год уплатить сбор в размере 1 базовой величины (в настоящее время 25,5 рубля).

Перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане могут осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, содержится в подпункте 1.2 пункта 1 Указа N 364. Это, например, изготовление и ремонт шорно-седельных изделий; гужевых повозок, саней и детских санок; рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки; изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева; изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел; кузнечное дело; изготовление изделий ручного вязания; изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике; кружевоплетение, макраме.

В целях дальнейшего совершенствования отношений в сфере агроэкотуризма, создания благоприятных условий для его развития, улучшения условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совершенствования сельской инфраструктуры принят Указ Президента Республики Беларусь N 365 от 09.10.2017 "О развитии агроэкотуризма" (далее - Указ N 365).

Указ N 365 закрепляет право граждан, проживающих в сельской местности и имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Ранее оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли исключительно граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Жилой дом, необходимый для размещения агроэкотуристов, согласно Указу N 365 может принадлежать как непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи. При этом также допускается возведение гостевых домиков, которые не подлежат включению в жилищный фонд.

Указом N 365 предоставлена возможность осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма также и на территории курортных зон. Ранее такая возможность была ограничена.

Субъектам агроэкотуризма Указом N 365 предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе:

- проведение презентаций, юбилеев, банкетов;

- оказание услуг бань, саун и душевых;

- катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте;

- предоставление инвентаря для спорта и отдыха;

- транспортное обслуживание агроэкотуристов.

По Указу N 365 перечень услуг, которые лицо может оказывать в рамках агроэкотуризма, закрытый. Это значит, что все другие услуги, которые не названы в Указе N 365, не будут подпадать под сферу агроэкотуризма.

Субъекты агроэкотуризма уплачивают один раз в год сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере 1 базовой величины.

Перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, при осуществлении которых предусмотрена уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее - единый налог), определен статьей 337 Налогового кодекса Республики Беларусь. Это, например, реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции; реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки); видеосъемка событий; кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора и др.

Вышеуказанная деятельность осуществляется физическими лицами самостоятельно. До начала осуществления этой деятельности необходимо:

- уведомить налоговый орган о виде деятельности, периоде ее осуществления, месте осуществления деятельности;

- уплатить рассчитанный налоговым органом по установленным фиксированным ставкам единый налог.

По всем интересующим вопросам, касающимся самозанятости физических лиц, можно получить консультации, связавшись с работниками инспекции МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району по телефонам: 7-69-46, 6-56-81,7-65-68.

 
 
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