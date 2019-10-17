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Лукашенко заявил, что всю жизнь крутится «как белка в колесе», но уже привык
18.10.2019 15:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси, выступая в Академии управления, рассказал о своем напряженном графике. Правда, он отметил, что уже привык к такому ритму жизни.
"Вся жизнь моя, думаю, и других президентов, - как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык", - цитирует Лукашенко
Вместе с тем, отвечая на вопрос, бывают ли у него свободные, выходные дни, президент отметил, что "в принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру".
"Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было. Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу Администрации, потом кадровый день и так далее", – продолжил Лукашенко.
Глава государства также признал, что он действительно человек абсолютно несвободный и занятой.
По его словам, он не может отлучиться еще и потому, что по конституции в Беларуси нет вице-президента, которому можно передать полномочия.
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Президент Беларуси, выступая в Академии управления, рассказал о своем напряженном графике. Правда, он отметил, что уже привык к такому ритму жизни.
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