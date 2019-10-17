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В Минске сняли веб-сериал с белорусскими блогерами

18.10.2019 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера на YouTube вышла первая серия детективно-романтического веб-сериала «Вызов принят», который снимали в Минске. Одну из ролей сыграл белорусский рэпер Бакей, также в составе актеров значатся музыканты и блогеры Дима Ермузевич и Лера Яскевич.

В центре сюжета — будни поколения Z: отношения, шумные вечеринки, соцсеть TikTok. Главный саундтрек сериала исполняет белорусская группа Intelligency Band. Любопытно, что каждая серия веб-саги включает в себя интерактивный квест, разгадав который, можно выиграть смартфон. Пока вышла только первая серия.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера на YouTube вышла первая серия детективно-романтического веб-сериала «Вызов принят», который снимали в Минске. Одну из ролей в сериале сыграл белорусский рэпер...
 
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