В Минске сняли веб-сериал с белорусскими блогерами

Источник материала: Tut.by

Вчера на YouTube вышла первая серия детективно-романтического веб-сериала «Вызов принят», который снимали в Минске. Одну из ролей сыграл белорусский рэпер Бакей , также в составе актеров значатся музыканты и блогеры Дима Ермузевич и Лера Яскевич.

В центре сюжета — будни поколения Z: отношения, шумные вечеринки, соцсеть TikTok. Главный саундтрек сериала исполняет белорусская группа Intelligency Band. Любопытно, что каждая серия веб-саги включает в себя интерактивный квест, разгадав который, можно выиграть смартфон. Пока вышла только первая серия .

Полный график кинопремьер Минска

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