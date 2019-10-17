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В Минске сняли веб-сериал с белорусскими блогерами
Источник материала: Tut.by
Вчера на YouTube вышла первая серия детективно-романтического веб-сериала «Вызов принят», который снимали в Минске. Одну из ролей сыграл белорусский
В центре сюжета — будни поколения Z: отношения, шумные вечеринки, соцсеть TikTok. Главный саундтрек сериала исполняет белорусская группа Intelligency Band. Любопытно, что каждая серия веб-саги включает в себя интерактивный квест, разгадав который, можно выиграть смартфон. Пока
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Вчера на YouTube вышла первая серия детективно-романтического веб-сериала «Вызов принят», который снимали в Минске. Одну из ролей в сериале сыграл белорусский рэпер...
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