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Осудили женщину, которая ударила ножом родного брата в Барановичах

18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Молодую женщину 17 октября приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Осудили женщину, которая ударила ножом родного брата в Барановичах

Фото: Intex-press

Ссора между родными братом и сестрой, закончившаяся поножовщиной, произошла 28 июля этого года в одной из квартир в Текстильном микрорайоне.

В небольшой «двушке» под одной крышей жили 41-летняя женщина, ее 50-летний брат и их 75-летняя мать. Между близкими родственниками нередко возникали ссоры, женщину однажды даже привлекали к административной ответственности за то, что она ударила брата.

– По месту жительства обвиняемую характеризовали как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. По словам родственников и соседей, в состоянии алкогольного опьянения она становилась агрессивной и провоцировала конфликты, – рассказала Intex-press Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора.

28 июля 2019 года брата и сестры не было дома весь день. Оба вернулись под вечер, оба были выпившими. Потом к женщине пришел знакомый, с которым она «поддерживала тесные отношения», настолько, что он несколько раз оставался у нее на ночь. Именно из-за этого знакомого и произошла ссора. Брат сказал что-то нелестное в адрес парня сестры и ее самой, та стала на него кричать.

Мама-пенсионерка попыталась урегулировать конфликт, попросила дочь выйти из комнаты и успокоиться. Та вышла, но вскоре вбежала обратно с ножом в руках и ударила брата в левый бок. А потом, испугавшись, сама вызвала милицию и «скорую помощь».

На суде 41-летняя горожанка сказала, что сожалеет о произошедшем и что не хотела причинить вред брату. Он, в свою очередь, не стал предъявлять к ней никаких материальных претензий.

17 октября суд вынес приговор по этому делу. Он признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения своему брату и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года без направления в исправительное учреждение. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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  Молодую женщину 17 октября приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Фото: Intex-press Ссора между родными братом...
 
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