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В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За завершающей фазой маневров наблюдали Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель НГШ по боевому управлению генерал-майор Игорь Король, заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Айказ Багманян.

В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

Специальное учение «Поиск-2019» проводилось с 14 по 18 октября на четырех полигонах Беларуси в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2019». В нем приняли участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

Торжественная церемония закрытия учения прошла на Обуз-Лесновском, полигоне. Отличившиеся в ходе учения военнослужащих были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками.

В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

 
 
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  За завершающей фазой маневров наблюдали Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель НГШ по боевому управлению генерал-майор Игорь...
 
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