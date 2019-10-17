В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»

Источник материала: Виртуальный Брест

За завершающей фазой маневров наблюдали Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель НГШ по боевому управлению генерал-майор Игорь Король, заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Айказ Багманян.









Специальное учение «Поиск-2019» проводилось с 14 по 18 октября на четырех полигонах Беларуси в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2019». В нем приняли участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.





Торжественная церемония закрытия учения прошла на Обуз-Лесновском, полигоне. Отличившиеся в ходе учения военнослужащих были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками.











