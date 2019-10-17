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В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»
18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За завершающей фазой маневров наблюдали Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель НГШ по боевому управлению генерал-майор Игорь Король, заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Айказ Багманян.
Специальное учение «Поиск-2019» проводилось с 14 по 18 октября на четырех полигонах Беларуси в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2019». В нем приняли участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.
Торжественная церемония закрытия учения прошла на Обуз-Лесновском, полигоне. Отличившиеся в ходе учения военнослужащих были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками.
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В Брестской области завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019»
За завершающей фазой маневров наблюдали Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель НГШ по боевому управлению генерал-майор Игорь...
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