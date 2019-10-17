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О пожаре на строительной площадке по ул.Махновича
18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 сентября 2019 года в центр оперативного управления Брестского областного управления
В результате горения мусора, в последующем повреждены утеплитель и внутренняя отделка бытовки. Причиной пожара является занос источника зажигания извне со стороны неустановленного лица.
По факту произошедшего пожара работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности строительного городка СУ 158 ОАО «Строительный трест №8» на объекте строительства в районе ул. Махновича и ул. Грибоедова.
В целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства о пожарной безопасности, требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации и в соответствии с пунктом 5 «Положения о порядке проведения мониторинга» (далее – Положения), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 №376), работниками инспекции надзора и профилактики Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям предложены следующие мероприятия:
— помещения вагон — бытовок оборудовать автономными пожарными извещателями.
— территорию строительного городка обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения.
— помещения вагон — бытовок обеспечить исправными огнетушителями.
— осветительные приборы, расположенные в помещениях вагон – бытовок оборудовать предусмотренными защитными колпаками.
— оборудовать в установленном порядке и обозначить места для курения, не допускать курение в помещениях вагон – бытовок.
Также руководителю объекта вынесено представление о недопущении складирования горючего мусора в противопожарных разрывах.
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13 сентября 2019 года в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о горении мусора вблизи строительной бытовки,...
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