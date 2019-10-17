О пожаре на строительной площадке по ул.Махновича

Источник материала: Виртуальный Брест

13 сентября 2019 года в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о горении мусора вблизи строительной бытовки, принадлежащей СУ 158 ОАО «Строительный трест №8», расположенной на территории строительного городка по ул. Махновича.





В результате горения мусора, в последующем повреждены утеплитель и внутренняя отделка бытовки. Причиной пожара является занос источника зажигания извне со стороны неустановленного лица.

По факту произошедшего пожара работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности строительного городка СУ 158 ОАО «Строительный трест №8» на объекте строительства в районе ул. Махновича и ул. Грибоедова.

В целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства о пожарной безопасности, требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации и в соответствии с пунктом 5 «Положения о порядке проведения мониторинга» (далее – Положения), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 №376), работниками инспекции надзора и профилактики Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям предложены следующие мероприятия:

— помещения вагон — бытовок оборудовать автономными пожарными извещателями.

— территорию строительного городка обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

— помещения вагон — бытовок обеспечить исправными огнетушителями.

— осветительные приборы, расположенные в помещениях вагон – бытовок оборудовать предусмотренными защитными колпаками.

— оборудовать в установленном порядке и обозначить места для курения, не допускать курение в помещениях вагон – бытовок.

Также руководителю объекта вынесено представление о недопущении складирования горючего мусора в противопожарных разрывах.