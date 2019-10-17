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ГАИ проведет массированную отработку М1 на выходных (правда, под Минском)

18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ГАИ проведет массированную отработку М1 на выходных (правда, под Минском)

Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области. "Будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы", - проинформировали в УГАИ.

Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей, бесправников, лихачей, а также тех, кто нарушает ПДД при перевозке пассажиров и грузов. В темное время суток особое внимание уделят наиболее уязвимой категории участников дорожного движения - пешеходам и велосипедистам.

ГАИ Минской области призывает водителей быть бдительными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения, не забывать про безопасную дистанцию между движущимися автомобилями и не совершать маневры, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница...
 
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