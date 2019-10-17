ГАИ проведет массированную отработку М1 на выходных (правда, под Минском)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.





Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области. "Будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы", - проинформировали в УГАИ.

Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей, бесправников, лихачей, а также тех, кто нарушает ПДД при перевозке пассажиров и грузов. В темное время суток особое внимание уделят наиболее уязвимой категории участников дорожного движения - пешеходам и велосипедистам.

ГАИ Минской области призывает водителей быть бдительными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения, не забывать про безопасную дистанцию между движущимися автомобилями и не совершать маневры, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.