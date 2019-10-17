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ГАИ проведет массированную отработку М1 на выходных (правда, под Минском)
18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области. "Будет увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы", - проинформировали в УГАИ.
Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей, бесправников, лихачей, а также тех, кто нарушает
ГАИ Минской области призывает водителей быть бдительными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения, не забывать про безопасную дистанцию между движущимися автомобилями и не совершать маневры, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
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Сегодня и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница...
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