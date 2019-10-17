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Представители учреждений общего среднего образования Ленинского района города Бреста посетили Центр наглядной профилактики

18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На базе Центра наглядной профилактики состоялась встреча специалистов отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ с заместителями директоров по воспитательной работе школ Ленинского района города Бреста.

Представители учреждений общего среднего образования Ленинского района города Бреста посетили Центр наглядной профилактики

Заведующая отделением организационно-методического обеспечения Брестского областного ЦГЭиОЗ Галина Стасевич рассказала об истории создания Центра с момента проведения ремонта до оснащения помещений информационными и наглядными материалами, техникой и разработкой программы занятий с подростками и молодежью, которая позволила бы заинтересовать их, о совместной работе по организации и реализации профилактического проекта главных управлений здравоохранения, образования и управления внутренних дел облисполкома.

Представители учреждений общего среднего образования Ленинского района города Бреста посетили Центр наглядной профилактики

Проблема употребления наркотических средств и психоактивных веществ достаточно серьезная и задача Центра – донести до детей и подростков насколько опасны наркотики и чем впоследствии может закончиться их употребление. И без совместной работы в этом направлении не обойтись.

Представители учреждений общего среднего образования Ленинского района города Бреста посетили Центр наглядной профилактики

- В центре с ребятами работают психологи, сотрудники наркоконтроля и милиции, врачи-наркологи. Мы стараемся, чтобы беседа с учащимися проходила в доступной форме, ведь важно, чтобы им было интересно и занятия оказались эффективными – отметила Галина Степановна.

О том, как проходит процесс занятий, какие используются в работе психологические методики и как реагируют учащиеся, подробно рассказали психологи отдела общественного здоровья Вадим Ертахов и Оксана Гурба.

Представители учреждений общего среднего образования Ленинского района города Бреста посетили Центр наглядной профилактики

За полгода в центре побывали более двух тысяч учащихся города Бреста и Брестского района. Это всего лишь 2% ребят возрастной категории от 14 лет, с которыми планируются встречи в Центре наглядной профилактики.

Возможности для более масштабной работы есть, необходимо только правильно организовать график посещений с максимальной наполняемостью групп. Работа в этом направлении проводится совместно с представителями учреждений образования и органов внутренних дел, составляется график посещений на весь учебный год.

В ходе встречи обсуждено предложение педагогов о сокращении продолжительности занятий с целью лучшего восприятия информации и предотвращения перегрузки детей.

Елена Тищенко заведующий отделом общественного
здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ 

 
Теги: Брест
 
 
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  На базе Центра наглядной профилактики состоялась встреча специалистов отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ с заместителями директоров...
 
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