Представители учреждений общего среднего образования Ленинского района города Бреста посетили Центр наглядной профилактики

Источник материала: Виртуальный Брест

На базе Центра наглядной профилактики состоялась встреча специалистов отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ с заместителями директоров по воспитательной работе школ Ленинского района города Бреста.





Заведующая отделением организационно-методического обеспечения Брестского областного ЦГЭиОЗ Галина Стасевич рассказала об истории создания Центра с момента проведения ремонта до оснащения помещений информационными и наглядными материалами, техникой и разработкой программы занятий с подростками и молодежью, которая позволила бы заинтересовать их, о совместной работе по организации и реализации профилактического проекта главных управлений здравоохранения, образования и управления внутренних дел облисполкома.





Проблема употребления наркотических средств и психоактивных веществ достаточно серьезная и задача Центра – донести до детей и подростков насколько опасны наркотики и чем впоследствии может закончиться их употребление. И без совместной работы в этом направлении не обойтись.





- В центре с ребятами работают психологи, сотрудники наркоконтроля и милиции, врачи-наркологи. Мы стараемся, чтобы беседа с учащимися проходила в доступной форме, ведь важно, чтобы им было интересно и занятия оказались эффективными – отметила Галина Степановна.

О том, как проходит процесс занятий, какие используются в работе психологические методики и как реагируют учащиеся, подробно рассказали психологи отдела общественного здоровья Вадим Ертахов и Оксана Гурба.





За полгода в центре побывали более двух тысяч учащихся города Бреста и Брестского района. Это всего лишь 2% ребят возрастной категории от 14 лет, с которыми планируются встречи в Центре наглядной профилактики.

Возможности для более масштабной работы есть, необходимо только правильно организовать график посещений с максимальной наполняемостью групп. Работа в этом направлении проводится совместно с представителями учреждений образования и органов внутренних дел, составляется график посещений на весь учебный год.

В ходе встречи обсуждено предложение педагогов о сокращении продолжительности занятий с целью лучшего восприятия информации и предотвращения перегрузки детей.

Елена Тищенко заведующий отделом общественного

здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ