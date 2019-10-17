Брошенную машину били и толкали дети. Как в Бресте борются с автохламом

Источник материала: Виртуальный Брест

Авто не на ходу — головная боль для ее владельца. Только бросать его возле дома или на стоянке не надо, так как это может дорого обойтись.





Некоторое время назад в одном из сообществ соцсети «Вконтакте» был размещен пост. В нем неравнодушный брестчанин написал: «На Востоке, у рынка автозапчастей, несколько дней назад кто-то оставил машину. Может, на сохранность, а может, и так. Но суть в том, что каждый вечер ребята уничтожают её. Разбили уже все стекла. Капот и вовсе оторвали, крышу выгнули».



На пост обратили внимание не только жители близлежащих домов, но и сотрудники прокуратуры . «Прокуратура постоянно мониторит Интернет, в том числе соцсети для выявления нарушений законодательства», — сказала помощник прокурора города Алина Герасимук.



Как только стало известно о нахождении на стоянке неэксплуатируемого автомобиля, на место выехали сотрудники прокуратуры. «Транспортное средство было в ненадлежащем состоянии. У него отсутствовали передние фары, боковые и задние стекла, был поврежден капот. К тому же несовершеннолетние стали использовать его для опасных игр», — отметила помощник прокурора.





Согласно президентскому указу № 348, запрещено размещение неэксплуатируемого транспорта с внешними видимыми повреждениями вне охраняемых стоянок и определен порядок их утилизации.



Прокуратура направила в администрацию Московского района и в ГАИ предписание об устранении нарушений.



Администрация района и ГАИ направили владельцу брошенного автомобиля извещение о принятии мер. Хозяин убрал свою машину с неохраняемой автостоянки.



В противном случае брошенное авто переместили бы на штрафстоянку. Если же владелец брошенной машины не найдется, ее признают бесхозной и перевезут на охраняемую стоянку, где передадут в собственность соответствующей административно-территориальной единицы или утилизируют.