В Кобрине детям предложили заплатить за урок о Победе

Источник материала: Виртуальный Брест

Представителей школы, которые вывесили объявление с прейскурантом и требованием обеспечить явку на уроке-выставке, уже наказали.





Речь шла не о платном уроке, а о выставке, которую рекомендовалось посещать во внеурочное время и только пожеланию, рассказал Sputnik начальник отдела по образованию Кобринского районного исполнительного комитета Иван Коробко.





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Вопрос возник в связи с публикацией в сети объявления, которое появилось в одной из школ Кобрина. Объявление было адресовано классным руководителям, которые должны собрать деньги и обеспечить 22 октября присутствие всех учащихся на уроке-выставке "Дорога Победы" к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Продолжительность урока-выставки 45 минут, цена 2 рубля, для детей из многодетных семей предусмотрена 50% скидка. И далее шел график посещения выставки учениками разных классов.

"Это объявление было ошибкой, уже сегодня оно убрано, потому что это не правильно. Соответствующие люди уже наказаны. Я объяснил, что, во-первых, во время уроков, это нельзя делать, а только после уроков, или во время проведения классных часов, это, пожалуйста… и только по желанию детей", - пояснил Коробко.

По словам чиновника, инициатор выставки – индивидуальный предприниматель , увлекающийся военной тематикой.

"Ко мне обратился этот человек, показал документы, лицензию, уплаченные налоги. Я отправил директорам письмо: рассчитать аренду актового зала, и если у директора есть возможность провести выставку, он предоставляет площадь. Мы считаем аренду, выставляем счет, и этот ИП счет оплачивает", - объяснил начальник районного отдела образования.

Предприниматель уже сумел договорится с несколькими школами. Саму выставку, признался Коробко, он еще не видел. Знает лишь, что среди экспонатов военные артефакты и фотографии.