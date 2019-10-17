ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина на границе заявил, что имеет в наличии почти 20 тысяч долларов. Половину изъяли

18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза обязательному письменному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Мужчина на границе заявил, что имеет в наличии почти 20 тысяч долларов. Половину изъяли

С начала 2019 года брестскими таможенниками выявлено 63 факта незаконного перемещения через границу наличных денежных средств.

Очередной случай произошел в пункте пропуска «Песчатка». Для прохождения границы 58-летний водитель транспортного средства «Lexus» выбрал «зеленый» коридор. В ходе проведения операций таможенного контроля установлено, что гражданин Российской Федерации не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную 19 511 долларов США.

Мужчина на границе заявил, что имеет в наличии почти 20 тысяч долларов. Половину изъяли

Денежные средства, превышающие сумму в 10 тысяч долларов США, изъяты до решения суда. По факту нарушения таможенного законодательства в отношении гражданина Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза обязательному письменному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смена климата обедняет Беларусь на $93 000 000 каждый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика