Мужчина на границе заявил, что имеет в наличии почти 20 тысяч долларов. Половину изъяли

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза обязательному письменному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.





С начала 2019 года брестскими таможенниками выявлено 63 факта незаконного перемещения через границу наличных денежных средств.

Очередной случай произошел в пункте пропуска «Песчатка». Для прохождения границы 58-летний водитель транспортного средства «Lexus» выбрал «зеленый» коридор. В ходе проведения операций таможенного контроля установлено, что гражданин Российской Федерации не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную 19 511 долларов США.





Денежные средства, превышающие сумму в 10 тысяч долларов США, изъяты до решения суда. По факту нарушения таможенного законодательства в отношении гражданина Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.