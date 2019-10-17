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День работников культуры отметили в Бресте
18.10.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском горисполкоме прошло торжественное собрание, посвященного Дню работника культуры.
«Спасибо за ту колоссальную работу, которые вы уже провели», — так оценил вклад работников культуры глава города Александр
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В Брестском горисполкоме прошло торжественное собрание, посвященного Дню работника культуры. «Спасибо за ту колоссальную работу, которые вы уже провели», — так...
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