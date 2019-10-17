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Будущее Дисны обсудили на семинаре

18.10.2019 — Разное | Міёрскія навіны  
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Источник материала: Міёрскія навіны

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Будущее Дисны обсудили на семинаре В Дисненском филиале районного центра детей и молодёжи прошёл семинар на тему «Участие общественности в разработке Стратегии устойчивого развития Миорского района». Встреча в рамках проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнёрство местной власти и гражданского общества», финансируемого Европейским Союзом, собрала 40 человек. В их числе и представители власти. 

В Дисне всё удачно сошлось: город с богатейшей историей имеет статус самого маленького в Беларуси, стоит на слиянии двух рек, сохранил старейший в стране автомобильный мост, паромную переправу и дореволюционную застройку.


Дисненский край включён в туристские маршруты. Пожалуй, именно здесь одними из первых в стране поняли, что сельский туризм – одна из составляющих устойчивого развития региона, где нет крупных предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест.

Будущее Дисны обсудили на семинаре Инициатива по приглашению гостей пройтись по пути «из варяг в греки», тогда ещё реализованная горсоветом, имеет очень положительный и долгоиграющий эффект.


По словам менеджера проекта, кандидата экономических наук Алега Сивагракова, ресурс для развития колоссальный. И опыт в осуществлении проектов у местных жителей есть. Но возрождение инициативы нуждается в мощном толчке, свежем видении, оригинальных идеях и чётком плане действий. Пожалуй, ключевое – слаженный тандем гражданской инициативы и государственных структур.


На семинаре звучали дельные предложения по всестороннему развитию Дисны и привлечению инвесторов, туристов. Например, хороша задумка построить деревянный мост на Замковый остров и воссоздать там соответствующий давней эпохе антураж.

Организовать уникальный праздник сирени, в которой город утопает почти каждую весну. По мнению дисненцев, нужны городские туалеты и канализация, велосипедная инфраструктура. Список пожеланий длинный и, как уверила местный координатор проекта Надежда Дударёнок, все они учтены.


Будущее Дисны обсудили на семинаре Обсудив проблемные вопросы, перспективы и возможности, участники семинара сошлись во мнении, что строить фундамент поступательного движения вперёд надо на богатом историко-культурном наследии Дисны. В ходе бурного обсуждения выделили первоочередные задачи: создать историко-культурный центр в здании бывшего казначейства, виртуальный и действительный музей исторического наследия Дисненского края и добиться придания Дисне статуса города-музея под открытым небом на пути «из варяг в греки».

P. S.
Обсуждение продолжается. Жителей Дисны, а также всех, кто заинтересован в её устойчивом развитии, просят обращаться с идеями и предложениями в офис проекта по адресу в Миорах ул. Горького, д. 5, 2-й этаж или по телефону 5 18 85.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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 В Дисненском филиале районного центра детей и молодёжи прошёл семинар на тему «Участие общественности в разработке Стратегии устойчивого развития Миорского...
 
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