|
Будущее Дисны обсудили на семинаре
18.10.2019 — Разное | Міёрскія навіны
Источник материала: Міёрскія навіны>
В Дисненском филиале районного центра детей и молодёжи прошёл семинар на тему «Участие общественности в разработке Стратегии устойчивого развития Миорского района». Встреча в рамках проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнёрство местной власти и гражданского общества», финансируемого Европейским Союзом, собрала 40 человек. В их числе и представители власти.
В Дисне всё удачно сошлось: город с богатейшей историей имеет статус самого маленького в Беларуси, стоит на слиянии двух рек, сохранил старейший в стране автомобильный мост, паромную переправу и дореволюционную застройку.
Инициатива по приглашению гостей пройтись по пути «из варяг в греки», тогда ещё реализованная горсоветом, имеет очень положительный и долгоиграющий эффект.
Организовать уникальный праздник сирени, в которой город утопает почти каждую весну. По мнению дисненцев, нужны городские туалеты и канализация, велосипедная инфраструктура. Список пожеланий длинный и, как уверила местный координатор проекта Надежда Дударёнок, все они учтены.
P. S.
Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.
Игорь МАТЕЛЕНОК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дисненском филиале районного центра детей и молодёжи прошёл семинар на тему «Участие общественности в разработке Стратегии устойчивого развития Миорского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)