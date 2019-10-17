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Стыдно даже говорить: Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах

18.10.2019 16:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В школе должен быть порядок, заявил Александр Лукашенко на встрече в Академии управления при президенте.

«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают - стыдно даже говорить», - обрисовал ситуацию в учебных заведениях Лукашенко.

По мнению официального лидера Беларуси, школа — это особенное место в жизни человека. Он назвал школу храмом. «Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок», - цитирует главу государства пресс-служба президента.

Александр Лукашенко 18 октября во время визита в Академию управления при президенте Беларуси предложил чаще проводить ротацию руководящих кадров для исключения кумовства и выхода чиновников из зоны комфорта и прокомментировал задержание российской гражданки.

 
 
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В школе должен быть порядок, заявил Александр Лукашенко на встрече в Академии управления при президенте.
 
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