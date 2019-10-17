Стыдно даже говорить: Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах

В школе должен быть порядок, заявил Александр Лукашенко на встрече в Академии управления при президенте.

«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают - стыдно даже говорить», - обрисовал ситуацию в учебных заведениях Лукашенко.

По мнению официального лидера Беларуси, школа — это особенное место в жизни человека. Он назвал школу храмом. «Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок», - цитирует главу государства пресс-служба президента.