Источник материала: Герой працы

Белгидромет: К середине века в Беларуси максимальная температура увеличится до + 40 °C

18 октября 2019 года

К 2050-2059 годам в Беларуси ожидается увеличение абсолютных максимумов температур воздуха до + 39…41°С. Из-за неблагоприятных и опасных природных явлений экономика Беларуси уже ежегодно теряет порядка 100 млн долларов. Такие данные были озвучены на круглом столе «Беларусь и глобальное изменение климата» 17 октября в Минске

В Беларуси становится все теплее

С 1989 года среднегодовая температура воздуха в Беларуси повысилась на 1,3 градуса. Наибольший рост температуры произошел в зимние и весенние месяцы. Семь из 20 самых теплых лет начиная с 1981 года приходятся на период 2010—2018 годов.

Согласно данным белорусских климатологов, в стране на конец прошлого — начало этого века пришелся самый продолжительный период потепления за последние 130 лет. Это вызвано как раз глобальным потеплением, отметил старший научный сотрудник института природопользования Национальной академии наук Виктор Мельник.

«Особенность нынешнего потепления не только в его небывалой продолжительности, но и в более высокой температуре воздуха, которая в среднем за 25 лет с 1989 по 2018 год превысила климатическую норму на 1,3 градуса», — сказал ученый на круглом столе, посвященном вопросам глобального изменения климата.

Как отметил Виктор Мельник, 18 из 20 самых теплых лет начиная с 1945 года приходятся на период 1989—2016 годов.

«В холодное время на каждом отдельном пункте наблюдения ежегодно наблюдается от одной (в Гродно , Березинском заповеднике) до трех (в Горках, Орше) волн тепла продолжительностью семь-восемь дней. При этом в летнее время волны тепла отмечаются в среднем семь раз в десять лет», — рассказал ученый.

В результате продолжительность периода со снежным покровом сократилась на 10?15 дней, а глубина промерзания уменьшилась на 6?10 см. Повышение температуры первых весенних месяцев приводят к более раннему сходу снежного покрова и переходу температуры воздуха через 0 в сторону повышения на 10?15 дней раньше средних многолетних значений. На декаду раньше начинается вегетационный период, а его продолжительность увеличилась в среднем на 12 дней.

100 млн долларов ежегодно улетают на ветер

Глобальное потепление провоцирует опасные явления погоды. Виктор Мельник сослался на исследование экспертов Всемирного банка, согласно которому оценочное распределение ущерба, наносимого отраслям экономики от опасных природных явлений, составляет порядка 100 млн долларов ежегодно.

Самая большая доля потерь приходится на сельское хозяйство (42%) и топливно-энергетический комплекс (19%). Также опасные природные явления наносят ущерб работе транспорта, строительной отрасли, коммунальному хозяйству.

Среди отрицательных факторов влияния изменения климата Мельник отметил увеличивающееся количество жарких дней, периоды засухи, волны тепла в холодный период, а также увеличение интенсивности осадков.

«Эти явления непосредственно влияют на эффективность отраслей экономики», — подчеркнул ученый.

Например, в сельском хозяйстве ослабляется закалка растений, увеличивается вероятность их повреждения в результате вымокания, перепада температур, распространяются различные инфекционные заболевания, вызванные теплыми зимами.

Ухудшаются условия произрастания характерных для Беларуси культур: картофеля, льна, некоторых овощей, например, капусты.

В результате потепления увеличивается пожароопасность в лесах и на торфяных болотах, а также вероятность массового размножения вредителей леса, понижается уровень подземных вод.

Наконец, потепление ведет к увеличению расходов на электроэнергию, в частности, на работу кондиционеров.

Среди положительных факторов потепления Мельник отметил увеличение продолжительности вегетационного периода растений, увеличение эффективности растениеводства. Уменьшение продолжительности зимнего периода приводит к сокращению расходов в отопительный сезон.

В сельском хозяйстве уже изменилась структура посевов — увеличились посевные площади кукурузы под зерно. В Брестской и Гомельской областях активно сеют ячмень, сою, возросли посевные площади рапса на семена, расширились площади, засеянные горошком, сахарной кукурузой, спаржевой фасолью. Продолжается создание промышленных плантаций винограда.

«Как положительные, так и отрицательные факторы влияния глобального потепления необходимо учитывать в экономике в процессе производства и планирования», — подчеркнул эксперт.

Будет только жарче

К 2050-2059 годам в Беларуси ожидается увеличение абсолютных максимумов температур воздуха до +39…+41°С, сообщила начальник отдела изучения климата «Белгидромета» Наталья Клевец.

Прогнозируется, что возрастет число жарких дней с температурой +25°C и более. При этом минимальная температура уменьшится, а к середине столетия морозы от минус 25 °C и ниже и вовсе не будут отмечаться.

«В целом в зимнее время года ожидается уменьшение количества дней с низкими температурами воздуха. К середине столетия продолжительность отопительного сезона может сократиться на 15?20 дней», — сказала Клевец.

Увеличение суточных максимумов осадков ожидается на протяжении всего года, интенсивный рост будет отмечаться летом. Зимой осадков тоже станет больше.

Такая тенденция, по словам климатолога, в последнее десятилетие уже отмечается на территории всей страны. А к 2050?2059 годам сумма осадков в зимнее время увеличится на 30 мм.

Наталья Клевец отметила, что это «жесткий прогноз», который может оправдаться только в случае, если «ничего не будет предприниматься».

Что же делать?

В Беларуси уже принимается ряд мер по преодолению негативных последствий глобального потепления, подчеркнул Виктор Мельник. Они принимаются и на местном, и на глобальном уровне и прописаны в соответствующей госпрограмме на 2013?2020 годы.

Кроме того, в Беларуси утверждена Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года. В настоящее время готовится национальный план действий в области адаптации к изменению климата, пакет документов которого будет принят до 2022 года.

Наконец, в соответствии с Парижским соглашением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, стороной которого Беларусь стала в 2016 году, наша страна должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28% к уровню 1990 года.

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