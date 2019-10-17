В Минске собрали «железного сталкера» для перевозки древесины

Источник материала: Tut.by

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» выпустил серию вседорожных лесовозов с гидроманипуляторами, которые способны грузить и перевозить древесину в самых труднодоступных местах. В супермашинах используют передовое шасси и оборудование европейских брендов. Новинки показаны в деле представителям Минлесхоза на площадке под Минском.





Сортиментовозы собраны в Минске по оригинальным чертежам. Всего разработано три модели на шасси Tatra, MAN и Volvo. Внутри трудятся двигатели мощностью от 462 до 510 «лошадей», а топливные баки вмещают до 545 литров. Все новинки — экологического класса Евро-5, что позволяет их свободно использовать в Беларуси, России, Украине и других странах СНГ.

Основой машины выступает сортиментовозная площадка длиной до 7 метров, которая в зависимости от модели вмещает от 38 до 45 «кубометров» древесины. В качестве настила — водостойкая фанера, а задние крылья выполнены из алюминия. Машины выделяются высокой грузоподъемностью.

Бревна на площадку грузит итальянский гидроманипулятор Marchesi, стрела которого вытягивается почти до 10 метров. Установка способна поднять за раз до 3,3 тонны и развернуться на 435 градусов.





Лесовозы оснащены европейскими кабинами. Внутри есть большое спальное место, сиденья с электроприводами и подголовниками, тканевая обивка, подсветка и магнитола, а за комфорт отвечают кондиционер и отопитель.

«Все спецмашины собраны в Минске, то есть это белорусское производство, но европейского качества — с комплектующими мировых автогигантов. Нам удалось создать сортиментовозы, которые ничем не уступают лучшим аналогам в Финляндии, Швеции и странах Прибалтики, но при этом наши модели вышли в полтора раза дешевле — поясняют в компании „Аксиом-Групп“. — Особый акцент сделан на надежности и выносливости спецмашин и возможности их эксплуатации в любых дорожных условиях. Новая спецтехника позволит повысить уровень эффективности и конкурентоспособности лесных хозяйств страны».















На презентации присутствовал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Он высоко оценил возможности машин, заметив, что потребность в новой спецтехнике в ближайшем будущем лишь возрастет.

Вседорожные спецмашины уже прошли все испытания и до конца года приступят к лесным работам. Новинки могут работать при любой погоде и покрытии — от аномальной жары до сурового мороза.