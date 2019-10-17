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Женщины впервые вышли в открытый космос без мужчин

18.10.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир начали в пятницу первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания. Трансляция ведется на сайте американского космического ведомства, пишет ТАСС.


Фото: NASA

Люк шлюза Quest был открыт в 14:37. В течение порядка шести часов Кук и Меир проведут работы по замене блока, который вышел из строя на прошлой неделе. Для Кук это уже третий выход в космос за последние две недели.

Неисправность блока не сказалась на безопасности экипажа или на ходе научных экспериментов на борту МКС. В то же время в результате неполадки станция не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей, установленных астронавтами во время двух предыдущих выходов в космос — 6 и 11 октября.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.

Помимо Кук и Меир, на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

 
 
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Кристина Кук и Джессика Меир должны заменить один из блоков системы энергопитания МКС
 
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