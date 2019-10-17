Марк Хидекель: «Есть четкая позиция – сохранить свою землю»

В минувшие выходные в Минске молодым архитекторам впервые вручили Международную премию имени Лазаря Хидекеля. Чтобы определить, кому достанется награда, международное жюри предварительно отсмотрело больше сотни работ. Возглавил его известный американский дизайнер и архитектор Марк Хидекель, который приехал из Нью-Йорка познакомиться с авторами проектов лично. Своими впечатлениями о Минске Марк поделился с «БДГ. Деловая газета».

Премия ежегодно вручается за инновационные и экологичные решения в проектах, потому что Лазарь Хидекель, чьим именем она названа, известен не только как один из основателей витебского художественного объединения УНОВИС или ученик Марка Шагала и Казимира Малевича, но также как новатор и первый «зеленый» архитектор-супрематист. Еще в 1920-1930-е годы он предлагал строить города над водой и в космосе, используя для них солнечный свет и ветер, озеленяя улицы и здания.

В наши дни его авангардные идеи продолжает развивать сын Марк – соавтор жилых модулей и поселений на Луне «Аполлон-Союз», автор концепции нового типа небоскреба «Вертикальный хайвей» и урбанистической структуры «Город-мост». В Минск он приехал вместе с супругой – арт-критиком Региной Хидекель и сыном – также архитектором Романом Хидекелем. Они также являются членами жюри премии.

Роман, Регина и Марк Хидекели

После насыщенной встречами и лекциями недели в Беларуси Марк Хидекель поделился впечатлениями от визита на родину своего отца.

О вызовах для архитектуры

Главный вызов современности – это взаимоотношения природы и цивилизации. Сто лет назад о том, как реагировать на него в архитектуре, первым заговорил мой отец. А сейчас тот предел, до которого можно использовать природу без отдачи и каких-либо регламентирующих факторов, уже наступил. Цивилизация набрала такую силу, что влияет на природу не самым положительным образом. Как им сосуществовать в гармонии и каким образом использовать природные элементы при создании отдельных домов и целых городов – вот вопросы, которые стали важными для современных архитекторов. Наша премия помогает акцентировать внимание на позитивных примерах решения таких вопросов. Гармония, о которой мы говорим, возникает, когда застройщик, архитектор и жители получают то, что они хотят и что соответствует какой-то культурной традиции и природному окружению. И в Беларуси мы увидели немало таких примеров.

Международной премией имени Лазаря Хидекеля отмечен проект студентки Витебского государственного технического колледжа Александры Араслановой

О победителях премии

Было очень интересно посмотреть на проекты белорусских архитекторов и понять, как они выглядят в мировом контексте. У меня и других членов жюри остались позитивные впечатления. Мы сразу почувствовали серьезный профессиональный уровень, несмотря на юный возраст авторов. Самый главный приз получила студентка из Витебска – Александра Арасланова. Казалось бы, реконструкция исторического центра (площади 1000-летия) в своем городе – ну что тут такого? Только у девушки получилось создать в проекте определенную среду, хоть и новую, но по следам утерянных сооружений старого города, как бы восстановить его масштаб. И это очень интересный подход. Как и в автомобильном центре студента из Минска – Сергея Быкова (Белорусский национальный технический университет). Еще один проект, который мы отметили, – польский (павильон для всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае от студии WXCA из Варшавы), но по формообразованию и внешнему облику он нам понравился. Достойных работ было много, но всех наградить невозможно, но мы очень рады, что нам удалось познакомиться со многими участниками и даже посмотреть на некоторые из их проектов вживую.

Семья Хидекелей в жилом квартале «Пирс» с белорусскими архитекторами Кириллом Скорыниным и Катериной Ковалевой

О прекрасной земле

Когда мы прилетели сюда, то увидели потрясающе ухоженную зеленую страну. Пока мы ехали из аэропорта, я понял, чем вдохновлялся мой отец. Все это надо сберечь и приумножить. В работах белорусских архитекторов мы тоже увидели, что у молодежи есть четкая позиция – сохранить эту прекрасную землю, поэтому совершенно естественно, что наша премия пришла сюда. Я очень доволен тем, что на территории, где родился супрематизм, его идеи, как и мечты моего отца, хотя бы частично осуществляются.

Семья Хидекелей в Музее Марка Шагала в Витебске

Об историческом стиле для Минска

В Минске мы, в основном, ездили только по проспектам, но масштаб большого города почувствовали. Ощущается, что это не просто какая-то деревня, разрезанная хайвеем. Последний раз я был здесь больше 30 лет назад. Сейчас мне бросилось в глаза, как со временем вписался в минскую архитектуру сталинский ампир – он уже не вызывает какую-то такую негативную реакцию, как было раньше, и не смотрится как украшенный торт, а рассматривается как стиль с определенным масштабом и деталями, который ушел в историю. Все-таки то, что выполнено в этом стиле, было сделано профессионалами.

О добром искусстве в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мы с Романом выиграли конкурс на обустройство набережной Верхнего Ист-Сайда – это каменные джунгли вдоль океанского пролива Ист-Ривер. Там очень узкий отрезок земли, где могут ходить жители, но они все равно очень любят это место. Чтобы немножко разгрузить его, мы предлагаем сделать многоуровневый парк, разделив его на зоны: внизу ездят велосипедисты, гуляют мамы с колясками, на другом уровне уже есть какая-то зелень и пространство для прогулок, на самом верху расположены всякие ресторанчики. Насколько быстро все это осуществиться трудно сказать, но этот проект сейчас наша главная задача. Параллельно мы делаем несколько больших частных домов и занимаемся защитой Нью-Йорка от ураганов – создаем конструкции, которые могут помочь в случае наводнений. Потому что, как говорил мой отец, архитектура – доброе искусство, которое должно защищать природу от человека и человека от природы. Об этом 100 лет назад впервые заговорили именно на вашей земле.

Справочно

Вручение Международной премии имени Лазаря Хидекеля в Беларуси инициировано Центром белорусско-еврейского культурного наследия и организовано при поддержке Общества Лазаря Хидекеля, компании А1, Посольства США в Беларуси, Белорусского союза архитекторов, Международного союза архитекторов (UIA) и Международной Ассоциации союзов архитекторов (IAUA). С церемонии ее вручения в Беларуси началась серия событий, посвященная 100-летию создания художественного объединения УНОВИС – дату отпразднуют в феврале 2020 года. Семья Хидекелей снова посетит нашу страну в это время, чтобы открыть здесь первую персональную выставку футуристических архитектурных проектов и художественных работ Лазаря Хидекеля.