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На выходных ГАИ будет усиленно следить за трассой М1
Источник материала: БДГ
С 18 по 20 октября Госавтоинспекция выставит дополнительные патрули на автотрассе Брест-Минск-граница России.
Водителям, проезжающим по этой трассе по территориям Борисовского, Дзержинского, Крупского, Минского, Смолевичского и Столбцовского районов, необходимо быть внимательными, так как экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.
«Будет задействовано усиленное количество нарядов ДПС», добавили в дорожной милиции.
Cотрудники ГАИ будут выявлять нетрезвых водителей, лихачей, бесправников и тех, кто нарушает ПДД. Кроме этого, особое внимание уделят проверке соблюдения правил при транспортировке пассажиров и грузов, а вечером пешеходам и велосипедистам,
На этих же выходных ГАИ Гомельской области возьмет под контроль трассу М-5 Минск — Гомель, а также дорогу Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица,
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С 18 по 20 октября Госавтоинспекция выставит дополнительные патрули на автотрассе Брест-Минск-граница России.
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