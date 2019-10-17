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На выходных ГАИ будет усиленно следить за трассой М1

18.10.2019 16:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 18 по 20 октября Госавтоинспекция выставит дополнительные патрули на автотрассе Брест-Минск-граница России.

Водителям, проезжающим по этой трассе по территориям Борисовского, Дзержинского, Крупского, Минского, Смолевичского и Столбцовского районов, необходимо быть внимательными, так как экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.

«Будет задействовано усиленное количество нарядов ДПС», добавили в дорожной милиции.

Cотрудники ГАИ будут выявлять нетрезвых водителей, лихачей, бесправников и тех, кто нарушает ПДД. Кроме этого, особое внимание уделят проверке соблюдения правил при транспортировке пассажиров и грузов, а вечером пешеходам и велосипедистам, передает БелТА.

На этих же выходных ГАИ Гомельской области возьмет под контроль трассу М-5 Минск — Гомель, а также дорогу Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица, пишут Naviny.by.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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С 18 по 20 октября Госавтоинспекция выставит дополнительные патрули на автотрассе Брест-Минск-граница России.
 
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