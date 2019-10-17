На выходных ГАИ будет усиленно следить за трассой М1

С 18 по 20 октября Госавтоинспекция выставит дополнительные патрули на автотрассе Брест-Минск-граница России.

Водителям, проезжающим по этой трассе по территориям Борисовского, Дзержинского, Крупского, Минского, Смолевичского и Столбцовского районов, необходимо быть внимательными, так как экипажи ДПС будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.

«Будет задействовано усиленное количество нарядов ДПС», добавили в дорожной милиции.

Cотрудники ГАИ будут выявлять нетрезвых водителей, лихачей, бесправников и тех, кто нарушает ПДД. Кроме этого, особое внимание уделят проверке соблюдения правил при транспортировке пассажиров и грузов, а вечером пешеходам и велосипедистам, передает БелТА.