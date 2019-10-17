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Лукашенко заявил, что в своем плотном графике находит время на шашлыки

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Академии управления при президенте в Минске, рассказал о своем напряженном графике.

Встреча, куда пригласили слушателей, студентов и преподавателей, длилась почти четыре часа. У Лукашенко поинтересовались, бывают ли у него свободные, выходные дни. «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было», – ответил глава государства.

Кроме того, он сравнил свой образ жизни с «белкой в колесе». «Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится – куда деваться», – подчеркнул лидер Беларуси.

Как отметил Лукашенко, пост президента заставляет его постоянно быть вовлеченным в государственные дела. «Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Да, я повязан мероприятиями, не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия», – заявил глава государства. При этом, по словам Лукашенко, если он берет «так называемый отпуск», то на данный период не назначается публичных мероприятий.

Ранее Лукашенко наградили знаком «Почетный пограничник СНГ». Эту награду дают за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности и за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча с президентом Беларуси в Академии управления в Минске, на которую пригласили слушателей, студентов и преподавателей, длилась почти четыре часа.
 
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