Лукашенко заявил, что в своем плотном графике находит время на шашлыки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Академии управления при президенте в Минске, рассказал о своем напряженном графике.

Встреча, куда пригласили слушателей, студентов и преподавателей, длилась почти четыре часа. У Лукашенко поинтересовались, бывают ли у него свободные, выходные дни. «В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было», – ответил глава государства.

Кроме того, он сравнил свой образ жизни с «белкой в колесе». «Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится – куда деваться», – подчеркнул лидер Беларуси.

Как отметил Лукашенко, пост президента заставляет его постоянно быть вовлеченным в государственные дела. «Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Да, я повязан мероприятиями, не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия», – заявил глава государства. При этом, по словам Лукашенко, если он берет «так называемый отпуск», то на данный период не назначается публичных мероприятий.