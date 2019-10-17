10 правил питания для тех, кто любит выпить

Источник материала: Tut.by

Алкоголь вредит здоровью, но все же многие люди регулярно ходят в бар, выпивают дома или с коллегами. Бокал вина за ужином, пиво после работы, коктейль на вечеринке — это образ жизни, далеко не все хотят его менять. Спиртное помогает расслабиться, но не забывайте: алкоголь — это токсин, который вмешивается в работу мозга, сердца, печени, почек, желудка и даже провоцирует рак. « Здоровье Mail.Ru » подготовило советы, как питаться, чтобы хотя бы немного снизить вред.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Больше воды

Проснулись, пошли на кухню, выпили стакан воды. Вода выводит из организма токсичные вещества, которые образуются при распаде алкоголя в печени. Из-за них утром болит голова, появляется тревога и другие «прелести» похмелья. В счет идут блюда и продукты, в которых много воды: супы, несладкие смузи, овощи и фрукты. Старайтесь чаще есть свежие овощные салаты — из помидоров, огурцов, сладкого перца и редиса, рукколы и базилика. Это продукты на 70−90% состоят из воды.

Больше витаминов и минеральных веществ

Взгляните в зеркало после вечеринки. Пугает? Мешки под глазами, серая кожа, морщинки, отеки. Алкоголь снижает всасывание витаминов: тиамина, ниацины, фолиевой кислоты. Спиртное выводит воду — с мочой теряются минералы: цинк, кальций, калий и магний. Поэтому и происходит такое «превращение». Нужно восполнять питательные вещества. Постарайтесь покупать свежие продукты, в которых содержится много витаминов и минералов: овощи, фрукты, орехи, молочные продукты, птицы, рыбу и мясо. По возможности готовьте самостоятельно.

Ешьте медленные углеводы

Завтракайте овсяной кашей, берите на обед фасолевый суп, отварной картофель, по возможности варите коричневый рис и гречку. Медленные углеводы задерживают алкоголь в желудке и тормозят его всасывание на 3−4 часа. Спирт потихоньку «капает» в кровь, и внутренние органы страдают меньше.

Больше жирного



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Вот только жиры должны быть правильными — рыба, авокадо, орехи и семечки. Жиры тоже тормозят всасывание алкоголя, поэтому урон будет не таким большим. Попробуйте делать утром тост из ржаного хлеба с авокадо и яйцом — это не так сложно и принесет вам пользу. А вот на сало, гамбургеры, майонез, чипсы и жирное мясо налегать не стоит. Эти сочетания часто провоцируют изжогу, отрыжку и расстройство пищеварения.

Меньше соли

В закусках, которые принято брать к алкоголю, содержится добавленная соль: чипсы, сушенная рыба, кальмары, сыр. Натрий повышает артериальное давление и провоцирует отеки. Более полезный вариант закуски — несоленые орехи и оливки. Лучше всего — взять полноценное блюдо из рыбы или птицы с овощами.

Полегче с чаем и кофе

По крайней мере в те дни, когда выпиваете. Чай и кофе — мочегонные напитки, алкоголь — тоже. Вы теряете жидкость, и кровь начинает сгущаться, все процессы замедляются — в том числе те, которые отвечают за иммунитет. Выпивайте с чаем и кофе стакан воды, чтобы восполнить запас жидкости.

Не налегайте на сладкое



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Речь о «тяжелых» десертах: вафлях, шоколадных тортах, чизкейках. Поджелудочная железа и так страдает после возлияний — сахар нагружает ее еще больше. Для сладкого перекуса подойдут бананы: в них содержится не только сахар, но еще и клетчатка, которая поддерживает ровный уровень глюкозы в крови.

Не пейте на пустой желудок

Идете в бар с коллегами, берете что-нибудь выпить, а за день успели съесть только сникерс с чаем? Готовьтесь: похмелье будет тяжелым. Если желудок пустой, часть спиртного сразу всасывается из кишечника и попадает в мозг. Решили выпить — поешьте. Если нет времени полноценно пообедать, сбегайте хотя бы за йогуртом или пачкой хлебцев. Алкоголь смешивается с едой в желудке и остается в нем еще несколько часов. Поэтому токсичные вещества высвобождаются постепенно и нагрузка на организм снижается.

Больше клетчатки

Алкоголь калориен. Грамм этанола содержит 7 ккал, и эти калории — пустые. В них нет полезных веществ — это будущий жирок на бедрах и животе. В коктейлях калорий еще больше из-за добавления соков, сахара и сливок. Как снизить калорийность? Ешьте больше продуктов с клетчаткой. Пищевые волокна разбухают в желудке и дают чувство сытости. Постарайтесь чаще есть крупы, бобовые и овощи.

Эти советы не панацея

Здоровое питание не защитит, но все же поддержит организм. Мало кому удавалось полностью отказаться от алкоголя, но и злоупотреблять им не стоит. У спиртного есть полезные свойства, например умеренное количество немного уменьшает риск инсульта у людей старшего возраста. Но эти плюсы едва ли перевешивают вред. При проблемах с печенью, болезнях сердца, высоком давлении пить не стоит совсем.