ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 правил питания для тех, кто любит выпить

18.10.2019 16:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Алкоголь вредит здоровью, но все же многие люди регулярно ходят в бар, выпивают дома или с коллегами. Бокал вина за ужином, пиво после работы, коктейль на вечеринке — это образ жизни, далеко не все хотят его менять. Спиртное помогает расслабиться, но не забывайте: алкоголь — это токсин, который вмешивается в работу мозга, сердца, печени, почек, желудка и даже провоцирует рак. «Здоровье Mail.Ru» подготовило советы, как питаться, чтобы хотя бы немного снизить вред.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Больше воды

Проснулись, пошли на кухню, выпили стакан воды. Вода выводит из организма токсичные вещества, которые образуются при распаде алкоголя в печени. Из-за них утром болит голова, появляется тревога и другие «прелести» похмелья. В счет идут блюда и продукты, в которых много воды: супы, несладкие смузи, овощи и фрукты. Старайтесь чаще есть свежие овощные салаты — из помидоров, огурцов, сладкого перца и редиса, рукколы и базилика. Это продукты на 70−90% состоят из воды.

Больше витаминов и минеральных веществ

Взгляните в зеркало после вечеринки. Пугает? Мешки под глазами, серая кожа, морщинки, отеки. Алкоголь снижает всасывание витаминов: тиамина, ниацины, фолиевой кислоты. Спиртное выводит воду — с мочой теряются минералы: цинк, кальций, калий и магний. Поэтому и происходит такое «превращение». Нужно восполнять питательные вещества. Постарайтесь покупать свежие продукты, в которых содержится много витаминов и минералов: овощи, фрукты, орехи, молочные продукты, птицы, рыбу и мясо. По возможности готовьте самостоятельно.

Ешьте медленные углеводы

Завтракайте овсяной кашей, берите на обед фасолевый суп, отварной картофель, по возможности варите коричневый рис и гречку. Медленные углеводы задерживают алкоголь в желудке и тормозят его всасывание на 3−4 часа. Спирт потихоньку «капает» в кровь, и внутренние органы страдают меньше.

Больше жирного


Фото: pixabay.com

Вот только жиры должны быть правильными — рыба, авокадо, орехи и семечки. Жиры тоже тормозят всасывание алкоголя, поэтому урон будет не таким большим. Попробуйте делать утром тост из ржаного хлеба с авокадо и яйцом — это не так сложно и принесет вам пользу. А вот на сало, гамбургеры, майонез, чипсы и жирное мясо налегать не стоит. Эти сочетания часто провоцируют изжогу, отрыжку и расстройство пищеварения.

Меньше соли

В закусках, которые принято брать к алкоголю, содержится добавленная соль: чипсы, сушенная рыба, кальмары, сыр. Натрий повышает артериальное давление и провоцирует отеки. Более полезный вариант закуски — несоленые орехи и оливки. Лучше всего — взять полноценное блюдо из рыбы или птицы с овощами.

Полегче с чаем и кофе

По крайней мере в те дни, когда выпиваете. Чай и кофе — мочегонные напитки, алкоголь — тоже. Вы теряете жидкость, и кровь начинает сгущаться, все процессы замедляются — в том числе те, которые отвечают за иммунитет. Выпивайте с чаем и кофе стакан воды, чтобы восполнить запас жидкости.

Не налегайте на сладкое


Фото: pixabay.com

Речь о «тяжелых» десертах: вафлях, шоколадных тортах, чизкейках. Поджелудочная железа и так страдает после возлияний — сахар нагружает ее еще больше. Для сладкого перекуса подойдут бананы: в них содержится не только сахар, но еще и клетчатка, которая поддерживает ровный уровень глюкозы в крови.

Не пейте на пустой желудок

Идете в бар с коллегами, берете что-нибудь выпить, а за день успели съесть только сникерс с чаем? Готовьтесь: похмелье будет тяжелым. Если желудок пустой, часть спиртного сразу всасывается из кишечника и попадает в мозг. Решили выпить — поешьте. Если нет времени полноценно пообедать, сбегайте хотя бы за йогуртом или пачкой хлебцев. Алкоголь смешивается с едой в желудке и остается в нем еще несколько часов. Поэтому токсичные вещества высвобождаются постепенно и нагрузка на организм снижается.

Больше клетчатки

Алкоголь калориен. Грамм этанола содержит 7 ккал, и эти калории — пустые. В них нет полезных веществ — это будущий жирок на бедрах и животе. В коктейлях калорий еще больше из-за добавления соков, сахара и сливок. Как снизить калорийность? Ешьте больше продуктов с клетчаткой. Пищевые волокна разбухают в желудке и дают чувство сытости. Постарайтесь чаще есть крупы, бобовые и овощи.

Эти советы не панацея

Здоровое питание не защитит, но все же поддержит организм. Мало кому удавалось полностью отказаться от алкоголя, но и злоупотреблять им не стоит. У спиртного есть полезные свойства, например умеренное количество немного уменьшает риск инсульта у людей старшего возраста. Но эти плюсы едва ли перевешивают вред. При проблемах с печенью, болезнях сердца, высоком давлении пить не стоит совсем.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алкоголь - это токсин, который вмешивается в работу мозга, сердца, печени, почек, желудка и даже провоцирует рак.
 
Новости дня
Новости разные
 
Движение на некоторых участках дорог перекроют в Осиповичах после выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика