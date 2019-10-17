Главными участниками мероприятия стали пожилые, но бодрые духом мужчины. Энергичные, веселые, жизнерадостные и интеллектуальные они продемонстрировали все свои таланты и способности.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
18.10.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Главными участниками мероприятия стали пожилые, но бодрые духом мужчины. Энергичные, веселые, жизнерадостные и интеллектуальные они продемонстрировали все свои таланты и способности.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Главными участниками мероприятия стали пожилые, но бодрые духом мужчины. Энергичные, веселые, жизнерадостные и интеллектуальные они...
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