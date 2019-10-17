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Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»

18.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Главными участниками мероприятия стали пожилые, но бодрые духом мужчины. Энергичные, веселые, жизнерадостные и интеллектуальные они продемонстрировали все свои таланты и способности.

Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»
Фоторепортаж. В центральном районном Доме культуры прошел фестиваль-конкурс «Супер дедушка-2019»

Ирина ШУТОВА

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Главными участниками мероприятия стали пожилые, но бодрые духом мужчины. Энергичные, веселые, жизнерадостные и интеллектуальные они...
 
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Газета Авангард
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Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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