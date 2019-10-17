ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смена климата обедняет Беларусь на $93 000 000 каждый год

18.10.2019 16:59 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

За последние 25 лет средняя годовая температура превысила климатическую норму в Беларуси на 1,3 градуса, и эти перемены обедняют беларуский бюджет на 93 миллиона долларов в год. Такие данные озвучили во время круглого стола «Беларусь и глобальная смена климата», который организовало представительство ООН в нашей стране, сообщает «Радые Свабода».

Как это понимать?

Специалист НАН Виктор Мельник заявил, что отклонение от климатической нормы во всех регионах Беларуси наблюдается с 1989 года. Климатическая норма — это средняя температура, зафиксированная в период с 1961 по 1990 годы. И если раньше показатели уходили от нормы как вниз по шкале термометра, так и вверх, то последние 30 лет все отклонения происходят только в сторону повышения температуры.

Каковы последствия?

Негативных последствий сильно больше. Так, в Беларуси много засух и пожаров. Увеличивается расход электричества на кондиционирование помещений летом, появились непривычные для страны инфекционные заболевания. В итоге, согласно подсчетам специалистов, от опасных природных явлений страна теряет почти 93 миллиона долларов в год. 

Среди плюсов — зима заканчивается раньше, а продолжительность лета увеличивается — сейчас это примерно 95-100 дней на севере и 120 дней на юге. Кроме того, в стране стали выращивать теплолюбивые культуры (раньше они просто не приживались). А жилищно-коммунальные службы тратят меньше ресурсов на отопление зимой.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 25 лет средняя годовая температура превысила климатическую норму в Беларуси на 1,3 градуса, и эти перемены обедняют беларуский бюджет на 93 миллиона...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая: кто в Беларуси может НЕ регистрироваться в качестве предпринимателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика