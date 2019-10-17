Смена климата обедняет Беларусь на $93 000 000 каждый год

Источник материала: KYKY

За последние 25 лет средняя годовая температура превысила климатическую норму в Беларуси на 1,3 градуса, и эти перемены обедняют беларуский бюджет на 93 миллиона долларов в год. Такие данные озвучили во время круглого стола «Беларусь и глобальная смена климата», который организовало представительство ООН в нашей стране, сообщает «Радые Свабода».

Как это понимать?

Специалист НАН Виктор Мельник заявил, что отклонение от климатической нормы во всех регионах Беларуси наблюдается с 1989 года. Климатическая норма — это средняя температура, зафиксированная в период с 1961 по 1990 годы. И если раньше показатели уходили от нормы как вниз по шкале термометра, так и вверх, то последние 30 лет все отклонения происходят только в сторону повышения температуры.

Каковы последствия?

Негативных последствий сильно больше. Так, в Беларуси много засух и пожаров. Увеличивается расход электричества на кондиционирование помещений летом, появились непривычные для страны инфекционные заболевания. В итоге, согласно подсчетам специалистов, от опасных природных явлений страна теряет почти 93 миллиона долларов в год.

Среди плюсов — зима заканчивается раньше, а продолжительность лета увеличивается — сейчас это примерно 95-100 дней на севере и 120 дней на юге. Кроме того, в стране стали выращивать теплолюбивые культуры (раньше они просто не приживались). А жилищно-коммунальные службы тратят меньше ресурсов на отопление зимой.