Лукашенко о смертной казни: Я ни при чем, так проголосовал народ

"Народ проголосует - отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо!", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Его цитирует госагентство БелТА.





"Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия президента в любой стране, где существует смертная казнь", - добавил он.





Вместе с тем Лукашенко заявил, что когда речь идет о смертной казни, он приводит несколько конкретных примеров ужасающих по своей жестокости убийств, в том числе детей.





Правда, при этом он умолчал, что как президент может подписать не приговор, а помилование, чего он никогда не делает. За все годы его правления из более чем 400 приговоренных к смерти только один человек был помилован.





Беларусь - единственная страна в Европе и одна из немногих в мире, где сохраняется смертная казнь.





Родственникам смертников не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью, а тела расстрелянных не выдают родным для захоронения, не сообщается и место захоронения.















