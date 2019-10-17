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Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорваны
18.10.2019 17:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Саммит ЕС не смог начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в блок.
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.
По его словам, страны ЕС не смогли выполнить свое обязательство.
В частности, против переговоров о вступлении балканских стран в ЕС выступили Франция, Германия и Нидерланды.«Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в наших общих интересах», — резюмировал Хан.
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Саммит ЕС не смог начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в блок.
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