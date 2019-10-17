Источник материала: Ежедневник





Саммит ЕС не смог начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в блок.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

По его словам, страны ЕС не смогли выполнить свое обязательство.

В частности, против переговоров о вступлении балканских стран в ЕС выступили Франция, Германия и Нидерланды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорваны Саммит ЕС не смог начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в блок.

«Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в ​​наших общих интересах», — резюмировал Хан.