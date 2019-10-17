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Минск и Москва пришли к общему решению по ряду дорожных карт
18.10.2019 16:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская и российская стороны сняли разногласия по ряду совместных мер, которые необходимы для подписания проекта программы углубленной интеграции в Союзном государстве.
Первый вице-премьер беларусского правительства Александр Турчин сегодня, 18 октября, посетил Москву. Он провел переговоры с российским вице-премьером Максимом Акимовым, на которых обсуждались проекты дорожных карт.
Александр Турчин заявил, что разногласия были сняты, сообщает
«Это вопросы, скажем так, электронных пломб, вопросы маркировки товаров. Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу — как белорусскому, так и российскому», — сказал он.
Также представители правительств договорились организовать научно-практическую конференцию в сфере цифровой медицины.
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Белорусская и российская стороны сняли разногласия по ряду совместных мер, которые необходимы для подписания проекта программы углубленной интеграции в Союзном...
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