Минск и Москва пришли к общему решению по ряду дорожных карт

Источник материала: Ежедневник





Белорусская и российская стороны сняли разногласия по ряду совместных мер, которые необходимы для подписания проекта программы углубленной интеграции в Союзном государстве.

Первый вице-премьер беларусского правительства Александр Турчин сегодня, 18 октября, посетил Москву. Он провел переговоры с российским вице-премьером Максимом Акимовым, на которых обсуждались проекты дорожных карт.

Александр Турчин заявил, что разногласия были сняты, сообщает БелТА . Он не стал конкретизировать проблемы, которые обсуждались в контексте дорожных карт. Вице-премьер предложил подробно говорить о них после утверждения. По его словам, стороны также обсуждали и другие вопросы, которые находятся на контроле вице-премьеров.

«Это вопросы, скажем так, электронных пломб, вопросы маркировки товаров. Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу — как белорусскому, так и российскому», — сказал он.

Также представители правительств договорились организовать научно-практическую конференцию в сфере цифровой медицины.