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В Россию - 3000 человек, в Великобританию - 1. Куда едут зарабатывать гастарбайтеры из Беларуси
Источник материала: Tut.by
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Из общего числа трудовых мигрантов две трети пришлось на мужчин — 5094 человека. Женщин среди уехавших за границу было 2292 человека. Белорусские трудовые мигранты для заработков чаще всего выбирают Россию. Но пользуются популярностью и близкие к нам страны Евросоюза — Польша, Литва, Чехия. А вот в Великобританию и Испанию за девять месяцев года выехало всего по одному человеку.
Среди тех, кто за первые девять месяцев года отправился на заработки за границу, больше всего представителей рабочих специальностей — 5736 человек. Следом идут работники сферы обслуживаня и торговли (1191 человек), потом — работники, занятые в сельском хозяйстве (430 человек). Также из Беларуси уехало 24 квалифицированных работника и специалиста и 5 руководителей.
Любопытно, что все 5 этих руководителей уехали на заработки в Россию. Туда же чаще всего отправляются квалифицированные работники и специалисты — 16 человек из 24. Работники сферы обслуживания и торговли в основном едут в Россию (456 человек), США (258 человек) и Германию (179 человек). Представители рабочих специальностей — в Россию (298 человек), Польшу (1274 человека) и Литву (895 человек). А вот работники сельского хозяйства в основном ехали работать в Германию (209 человек), Финляндию (100 человек) и Россию (79 человек).
В прошлом году белорусы поставили рекорд по количеству трудовых мигрантов: на заработки за границу
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За первые девять месяцев года за границу выехало более 7 тысяч человек.
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