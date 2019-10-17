ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Россию - 3000 человек, в Великобританию - 1. Куда едут зарабатывать гастарбайтеры из Беларуси

18.10.2019 17:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за первые девять месяцев года на заработки за границу выехало 7386 человек (годом ранее — 9053). Чаще всего белорусы отправляются работать в Россию, а больше половины трудовых мигрантов — представители рабочих специальностей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются.

Из общего числа трудовых мигрантов две трети пришлось на мужчин — 5094 человека. Женщин среди уехавших за границу было 2292 человека. Белорусские трудовые мигранты для заработков чаще всего выбирают Россию. Но пользуются популярностью и близкие к нам страны Евросоюза — Польша, Литва, Чехия. А вот в Великобританию и Испанию за девять месяцев года выехало всего по одному человеку.

 

Среди тех, кто за первые девять месяцев года отправился на заработки за границу, больше всего представителей рабочих специальностей — 5736 человек. Следом идут работники сферы обслуживаня и торговли (1191 человек), потом — работники, занятые в сельском хозяйстве (430 человек). Также из Беларуси уехало 24 квалифицированных работника и специалиста и 5 руководителей.

Любопытно, что все 5 этих руководителей уехали на заработки в Россию. Туда же чаще всего отправляются квалифицированные работники и специалисты — 16 человек из 24. Работники сферы обслуживания и торговли в основном едут в Россию (456 человек), США (258 человек) и Германию (179 человек). Представители рабочих специальностей — в Россию (298 человек), Польшу (1274 человека) и Литву (895 человек). А вот работники сельского хозяйства в основном ехали работать в Германию (209 человек), Финляндию (100 человек) и Россию (79 человек).

В прошлом году белорусы поставили рекорд по количеству трудовых мигрантов: на заработки за границу выехало 11 093 человека. В нынешнем году трдовая миграция несколько замедлилась. Для сравнения, в 2018-м за девять месяцев года работать за границу уехало 9053 человека — на 1667 больше, чем сейчас. Тем не менее, в Польше готовятся к наплыву гастарбайтеров из Беларуси, а в Литве обеспокоены тем, что белорусы и украинцы вытесняют местных жителей с рынка труда. Кроме того, белорусы стали все активнее выезжать на заработки в Чехию.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первые девять месяцев года за границу выехало более 7 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорваны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика