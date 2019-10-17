В Россию - 3000 человек, в Великобританию - 1. Куда едут зарабатывать гастарбайтеры из Беларуси

Источник материала: Tut.by

По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за первые девять месяцев года на заработки за границу выехало 7386 человек (годом ранее — 9053). Чаще всего белорусы отправляются работать в Россию, а больше половины трудовых мигрантов — представители рабочих специальностей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются.

Из общего числа трудовых мигрантов две трети пришлось на мужчин — 5094 человека. Женщин среди уехавших за границу было 2292 человека. Белорусские трудовые мигранты для заработков чаще всего выбирают Россию. Но пользуются популярностью и близкие к нам страны Евросоюза — Польша, Литва, Чехия. А вот в Великобританию и Испанию за девять месяцев года выехало всего по одному человеку.

Среди тех, кто за первые девять месяцев года отправился на заработки за границу, больше всего представителей рабочих специальностей — 5736 человек. Следом идут работники сферы обслуживаня и торговли (1191 человек), потом — работники, занятые в сельском хозяйстве (430 человек). Также из Беларуси уехало 24 квалифицированных работника и специалиста и 5 руководителей.

Любопытно, что все 5 этих руководителей уехали на заработки в Россию. Туда же чаще всего отправляются квалифицированные работники и специалисты — 16 человек из 24. Работники сферы обслуживания и торговли в основном едут в Россию (456 человек), США (258 человек) и Германию (179 человек). Представители рабочих специальностей — в Россию (298 человек), Польшу (1274 человека) и Литву (895 человек). А вот работники сельского хозяйства в основном ехали работать в Германию (209 человек), Финляндию (100 человек) и Россию (79 человек).

В прошлом году белорусы поставили рекорд по количеству трудовых мигрантов: на заработки за границу выехало 11 093 человека. В нынешнем году трдовая миграция несколько замедлилась. Для сравнения, в 2018-м за девять месяцев года работать за границу уехало 9053 человека — на 1667 больше, чем сейчас. Тем не менее, в Польше готовятся к наплыву гастарбайтеров из Беларуси, а в Литве обеспокоены тем, что белорусы и украинцы вытесняют местных жителей с рынка труда. Кроме того, белорусы стали все активнее выезжать на заработки в Чехию.