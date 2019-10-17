Лукашенко рассказал, что помогло ему стать президентом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работа депутатом помогает политику набраться опыта, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил надежду, что молодежь попадет в новый парламент, который будет избран в ноябре, сообщает «МИР 24».

«Там же надо законы писать, творить. Кому это? Молодежи! Им надо это делать. Парламент – это очень серьезная школа будущих управленцев. Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни. Поэтому там надо учиться. И представлены должны быть разные группы», – сказал Лукашенко.