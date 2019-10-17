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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи

18.10.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что нужно человеку для счастья? Деньги, собственный дом, прекрасное здоровье и компьютерные игры? Или порой достаточно лишь одного человека? 

«Мне абсолютно всё равно, кем я буду в следующих воплощениях. Главное, чтобы рядом со мной была моя жена», – сказал американский изобретатель Генри Форд. 

Форду повезло найти себе прекрасную жену и войти в историю в качестве человека, стоявшего у истоков автомобилестроения, что было бы невозможно без Клары Форд. Мы решили вспомнить, кому из российских и белорусских знаменитостей тоже повезло обрести семейное счастье. 

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, 17 лет вместе 

Пара познакомилась в 2000 году, когда она танцевала в составе балета Лаймы Вайкуле. Между ними сразу вспыхнули чувства. Через некоторое время Григорий сделал Анне предложение, но официально они поженились лишь в 2002 году. У семьи трое детей, хотя у Лепса есть ещё дочь от первого брака. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/_lepsanna 

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, 21 год вместе 

До встречи с Кончаловским Юлия единожды была в фиктивном браке. До знакомства с Высоцкой Андрей уже четырежды был женат. Кроме того, между парой разница в возрасте составляет 36 лет. Несмотря на всё это, супруги вместе с 1998 года, а совсем недавно они обвенчались. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial 

Познакомились Юлия и Андрей в 1996 году на «Кинотравре» в Сочи. Отношения развивались стремительно – всего через три дня пара улетела на отдых в Турцию. После этого они вместе отправились в Лондон, где вскоре поженились. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial 

Ксения и Максим Мирные, 15 лет вместе 

Познакомилась пара в 2001 году на дне рождения общего знакомого. Мирному представили Ксению как девушку, которая не отвечает на знаки внимания парней. Макс заинтересовался и позвал будущую супругу на свидание, хотя и не ожидал, что она согласится. Свидание случилось только через 2 месяца, но в итоге всё сложилось удачно. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/maxmirnyi 

Свадьба состоялась в 2004 году и прошла с шиком. Были приглашены звёзды разной величины. Во время торжества пели все и со всеми, но это уже совсем другая история. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/xsanka31 

Анжелика Варум и Леонид Агутин, 19 лет вместе 

Пара познакомилась в 1992 году. Хотя это скорее была мимолётная встреча. Позже Агутин во время сотрудничества с отцом Анжелики в шутку спросил, что будет, если он женится на его дочке. Юрий заявил, что это глупость. Однако вскоре Леонид и Варум уже снимали совместные клипы, постепенно сближаясь. В какой-то момент выяснилось, что у Агутина появилась дочка. Леонид признал ребёнка и сам обо всём рассказал. Это вызвало определённое волнение в отношениях, но позже всё равно Варум и Агутин начали встречаться. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьиФото: instagram.com/avarum 

Через некоторое время Леонид сделал Анжелике предложение, в 2000 году пара поженилась и остаётся вместе по сей день. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/avarum 

Валерия Арланова и Александр Ефремов, 19 лет вместе 

Для Арлановой этот брак не был первым. После вступления во второй брак она решила оставить фамилию первого мужа, поскольку к тому моменту уже запомнилась зрителям в качестве «актрисы Арлановой». Валерия и Александр поженились в 2000 году, и с тех пор между ними царит полное взаимопонимание, хотя иногда бывают лёгкие конфликты, связанные с профессиональной деятельностью режиссёра и актрисы. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: facebook.com/arlanova.valeriya 

Валерий и Виолетта Сюткины, 25 лет вместе 

Знакомство произошло довольно просто. Виолетта работала костюмером в группе «Браво», в составе которой выступал Валерий. Сюткин обратил внимание на симпатичную девушку и начал за ней ухаживать. Будущая супруга с недоверием относилась к певцу, имевшему за спиной два развода, но от этого мужчина стал только настойчивей, что в итоге привело к свадьбе в 1994 году. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/syutkin_valeriy 

В 1996 году у Сюткиных родилась дочка, и с тех пор Валерий превратился в примерного семьянина. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/syutkin_valeriy 

Инна Чурикова и Глеб Панфилов, 49 лет вместе 

Познакомиться с Чуриковой Захотел Панфилов. Глеб увидел, как Инна играет в фильмах и захотел, чтобы она исполнила главную роль в одной из его кинокартин. Чурикова и Панфилов встретились, всё обсудили и позже на экраны вышел фильм «В огне брода нет». 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/inna_churikova_official 

Во время съёмок между ними возникли чувства, которые привели к созданию семьи в 1970 году. С тех пор пара неразлучна. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи
Фото: instagram.com/inna_churikova_official 

Кстати, ранее мы уже рассказывали об 11 звёздных парах, любовь которых началась с дружбы. 

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Люди в материале: Генри Форд, Клара Форд, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Валерий Сюткин, Виолетта Сюткина, Валерия Арланова, Александр Ефремов, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Ксения Мирная, Максим Мирный, Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Григорий Лепс, Анна Шаплыкова
 
Теги: знакомства
 
 
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Что нужно человеку для счастья? Деньги, собственный дом, прекрасное здоровье и компьютерные игры? Или порой достаточно лишь одного человека?  «Мне абсолютно всё...
 
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