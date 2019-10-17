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Первую имплантацию кардиостимулятора нового поколения провели в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одно достижение белорусских медиков. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Технология появилась только в 2019 году. В мире подобные операции единичны. А в странах СНГ и вовсе не практикуются.
Главное отличие в том, что электрод в сердце пациента теперь устанавливается так, что оба клапана работают синхронно. Это избавляет больного от одышки и сердечной недостаточности. Что в свою очередь значительно продлевает жизнь человека.
Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология»:
Планируется, что новую технологию освоят и региональные медики. Операция по установке кардиостимуляторов – одна из самых востребованных. Ежегодно в Беларуси их проводится около 4 тысяч.
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Новости Беларуси. Еще одно достижение белорусских медиков. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего...
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