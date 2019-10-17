ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

18.10.2019 16:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. II Европейские игры в Минске – наиболее яркое спортивное событие года. Так считает глава Европейских олимпийских комитетов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

Заявление Янез Кочиянчич сделал во время своего доклада на Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

Напомним, в соревнованиях в июне 2019 года приняли участие более 3 тысяч спортсменов. Состязания в 8 видах спорта были включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

Интересно, что наша страна на организацию форума потратила 265 миллионов долларов. В то время, как I Европейские игры обошлись Азербайджану в 5 миллиардов, а Олимпийские игры в Пхёнчхане год назад стоили стране-организатору 13 миллиардов долларов.

Президент ЕОК назвал II Европейские игры самым ярким спортивным событием года

Люди в материале: Янез Кочианчич
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. II Европейские игры в Минске – наиболее яркое спортивное событие года. Так считает глава Европейских олимпийских комитетов,  сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика