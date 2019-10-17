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Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»

18.10.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»

Александр Лукашенко уверен: эффективно решать поставленные задачи – это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения. Управленец должен быть ближе к людям, чаще выходить из кабинета. Современный руководитель обязан уметь ориентироваться в информационном потоке, использовать в работе интернет-ресурсы и анализировать общественное мнение.

Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Были предложения (по-моему, даже вашего ректора) что не надо нам сюда приглашать после школы, после среднего образования и давать высшее. Но я настоял, говорю: «Ну давайте хотя бы (вы сотню определили), давайте оставим. Давайте будем лучших со школы (брать прим. ред.)».

Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

По какой формуле, по какому принципу мы определиться должны? Или их кто-то будет рекомендовать, а потом головой отвечать, чтобы не родственников и прочих сюда рекомендовали? Или вы будете тестировать, собеседовать их? Но ваша задача – выбрать сотню самых умных, толковых людей, способных в будущем стать менеджерами, руководителями и государственными служащими.

Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»

Я поддерживал этот процесс, а дальше посмотрим. Может быть и не надо, может будет какая-то другая форма к тому периоду строительства новой академии. Вы должны все это через себя пропустить. За это время мы сделаем соответствующие выводы вместе с вами.

Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»

Другие подробности посещения Президентом Академии управления – в выпуске в 19.30.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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