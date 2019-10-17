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Лукашенко: Беларусь готова к любым союзам, но всегда будет оставаться независимой

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Академии управления в Минске заявил, что Беларусь готова к любым союзам, но всегда будет оставаться независимой, сообщает «МИР 24».

«Я хочу, чтобы наша страна была Беларусью. Чтобы она была в центре Европы. Была  стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. Я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли», – сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы хотят сохранить дружеские отношения с соседскими государствами. Он также заявил о готовности заняться партийным строительством.

Власти страны не исключают перехода к смешанной системе парламентских выборов, в том числе по партийным спискам. Сейчас они проходят по мажоритарной системе.

Кроме того, на встрече в Академии управления Лукашенко призвал готовить в Беларуси управленцев новой формации. По мнению президента, у учебного заведения должно появиться новое здание.



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Теги: Минск
 
 
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Он подчеркнул, что белорусы хотят сохранить дружеские отношения с соседскими государствами.
 
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