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Рокеры против нумизматов. Куда сходить в выходные
Источник материала: Tut.by
Что точно нельзя делать в ближайшие выходные, так это сидеть дома. Во-первых, посмотрите за окно —
Симфорок от Metallica до Pink Floyd
Если ждать выходных невтерпеж и хочется развлечений уже сегодня, то Гомельский оркестр имени Василевского предоставит такую возможность. В эстрадно-симфонической обработке прозвучат главные мировые рок-хиты.
Концерт в Квартирнике
Оторваться субботним вечером можно будет как всегда в баре «Квартирник». На этот раз сюда пожалует группа Solche из саксонского города Хемниц. Сыграют музыканты веселый, заводной и танцевальный рок. В качестве поддержки выступит полоцкая группа «Версия».
Слет коллекционеров
На нижнем танцполе ГЦК в воскресенье соберутся участники VII Всебелорусского слета коллекционеров. Похвастаться монетами, ассигнациями, нагрудными знаками, почтовыми марками и другим антиквариатом приедут коллекционеры не только из Беларуси, но и из России. Будет работать шесть секций: нумизматика, бонистика, смешанная секция, филателия, стендовый моделизм. Думаете, это скучно? А вы сходите!
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Что точно нельзя делать в ближайшие выходные, так это сидеть дома. Во-первых, посмотрите за окно - погода шепчет. Во-вторых, грех, когда вокруг столько всего...
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