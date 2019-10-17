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Рокеры против нумизматов. Куда сходить в выходные

18.10.2019 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что точно нельзя делать в ближайшие выходные, так это сидеть дома. Во-первых, посмотрите за окно — погода шепчет. Во-вторых, вокруг столько всего интересного. Листайте нашу афишу и выбирайте мероприятие по душе.

Симфорок от Metallica до Pink Floyd


Фото: Валентин Михальцов

Где: ДК «Железнодорожников» (пл. Привокзальная, 4),

Когда: 18 октября в 18.30.

Сколько: от 10 до 17 рублей

Если ждать выходных невтерпеж и хочется развлечений уже сегодня, то Гомельский оркестр имени Василевского предоставит такую возможность. В эстрадно-симфонической обработке прозвучат главные мировые рок-хиты.

Концерт в Квартирнике


Где: Билецкий спуск, 1

Когда: 19 октября в 21.00

Сколько: бесплатно

Оторваться субботним вечером можно будет как всегда в баре «Квартирник». На этот раз сюда пожалует группа Solche из саксонского города Хемниц. Сыграют музыканты веселый, заводной и танцевальный рок. В качестве поддержки выступит полоцкая группа «Версия».

Слет коллекционеров


Фото: Игорь Матвеев

Где:ГЦК, ул. Ирининская, 16

Когда: 20 октября в 10.00

Сколько: бесплатно

На нижнем танцполе ГЦК в воскресенье соберутся участники VII Всебелорусского слета коллекционеров. Похвастаться монетами, ассигнациями, нагрудными знаками, почтовыми марками и другим антиквариатом приедут коллекционеры не только из Беларуси, но и из России. Будет работать шесть секций: нумизматика, бонистика, смешанная секция, филателия, стендовый моделизм. Думаете, это скучно? А вы сходите!

 
 
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Что точно нельзя делать в ближайшие выходные, так это сидеть дома. Во-первых, посмотрите за окно - погода шепчет. Во-вторых, грех, когда вокруг столько всего...
 
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