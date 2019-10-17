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Интересный прием - паркет на стенах. Смотрите, как это выглядит в разных комнатах

18.10.2019 17:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда стоит поменять привычный мир вещей. Почему бы, например, не декорировать стену деревом? Дизайнеры все чаще используют не обычные деревянные доски, а технологичные, красивые и невероятно разнообразные — паркетные. Как это выглядит и сложен ли монтаж — в материале houzz.ru.


Фото: folksland.net

Декоративные приемы

Паркет — это великолепный материал: натуральный, эффектный, с богатым рисунком и текстурой. Но довольно дорогой и, что немаловажно, тяжелый. Если вам нравится идея декорирования стен или потолка деревом, совсем не обязательно использовать паркет. Заменить натуральную доску из массива на более легкие аналоги: паркетную доску или ламинат.

У ламината только один недостаток — сложность аккуратной нарезки. Если у вас нет навыка и хорошего инструмента, вам будет проще работать с массивной деревянной плашкой. Дело в том, что при резке полимерный верхний слой разрушается, и получаются сколы — впоследствии, придется декорировать и закрывать. Считается, что с паркетной доской проще работать.


Фото: houzz.ru

Паркетная доска — это трехслойная планка длиной от 1 до 2 м, шириной 180−200 мм, толщиной 14−22 мм. Ее верхний слой выполняют из ценных пород, а следующие два — из более дешевых хвойных пород. В качестве верхнего декоративного слоя применяют традиционные породы дерева: дуб, ясень, березу, орех. Есть и экзотические: сапели, зебрано, тигровое дерево, мербау.

При производстве на поверхность планок наносят защитный слой. Это может быть лак, масляно-восковой состав или смесь масел, которые повышают износостойкость материала и облегчают уход.


Фото: Barlinek

На стене доски не нуждаются в такой же надежной защите от истирания, как на полу. Поэтому подойдут изделия с верхним слоем из любых пород дерева, в том числе средней и низкой твердости: вишня, груша, ольха, береза, которые не слишком практичны на полах. Составы для обработки поверхности дерева (лак, масло, масло-воск) тоже рассматривают с точки зрения дизайна. В одних интерьерах, например, на кухне, предпочтительнее доски с эффектным и ярким глянцевым лаком, а в спальне или гостиной — с бесцветным маслом, которое создает впечатление натуральной необработанной древесины.


Фото: haro.com

Производители напольных покрытий из дерева стали выпускать специальные серии досок и декоративных панелей для стен и потолков, в том числе со сложным рельефом поверхности или 3D-эффектом.

Паркетные доски имеют замковую систему соединения. При сборке шип одной доски вставляют в паз другой и защелкивают.

Дизайнеры советуют оформлять пол и стены одним материалом. Во-первых, это размывает границы помещения. А во-вторых, позволяет добиться эффекта жизни за городом в собственном доме, даже если вы ремонтируете новостройку в центре мегаполиса.


Фото: rdstroy.by

Ассортимент паркетной доски сегодня настолько велик, что даже самый искушенный дизайнер найдет свой оттенок и текстуру без труда. Еще одна положительная особенность применения паркетной доски на стенах или потолке — отсутствие потребности к идеальной подготовке покрытия (под краску или обои стену приходится выравнивать куда более тщательно). Наконец, поверхность не нужно циклевать. Впрочем, определенным интерьерам дефекты и шероховатости пойдут только на пользу.

Как монтировать паркет на стену

Паркетные доски для укладки паркета на стену нужно заказывать тогда, когда все мокрые процессы (обустройство стяжки, наливного пола, оштукатуривание и шпаклевание стен и потолков) завершены, выравнивающие слои просушены, а отопление и вентиляционная система работают.

Здесь действуют те же правила, что и при монтаже паркетной доски на пол. Перед началом работ запечатанные упаковки с материалом выдерживают в комнатных условиях не менее 48 часов для акклиматизации. Не спешите, особенно если доски внесли холода в теплый дом.


houzz.ru

Чтобы стена смотрелась более гармонично, желательно вскрыть несколько упаковок, разложить элементы на полу, подбирая их по цвету и фактуре. Ведь дерево — природный материал, и встретить планки с одинаковым рисунком и цветом невозможно (это важное отличие от ламината).

Независимо от схемы укладки, при заказе материала необходимо прибавить 5% к фактической площади облицовки на возможную подрезку.

Прежде чем начинать декорировать стену паркетной доской или ламинатом, тщательно подготовьте поверхность, — пишет специализированный интерьерный ресурс inmyroom.ru. Ее можно выровнять с помощью фанеры, гипсокартона, ДСП. Или просто выровняйте и оштукатурьте стену начисто.


houzz.ru

Наиболее часто в качестве основы для стенового паркета используется деревянная обрешетка из брусков толщиной 30−40 мм, которые крепят к стене на расстоянии не более 35−40 см друг от друга.

Если вы планируете укладывать паркет горизонтально, делайте вертикальную обрешетку и наоборот. Если же монтаж будете производить по диагонали, то и обрешетка должна крепится по диагонали, перпендикулярно направлению обшивки.

Выберите отправную точку и установите уровень. Здесь есть свои нюансы: если паркет монтируется горизонтально — отправная точка располагается под потолком; при вертикальном монтаже работу начинают от угла. Если вы планируете обшить только нижнюю часть стены, начинайте монтаж от пола. В случае, если предстоит отделка всей стены — работу начинают сверху.


Фото: houzz.ru

Крепите паркет к обрешетке при помощи металлических планок, которые вставляются в пазы плашек. Такой способ крепления предохраняет покрытие от деформаций в процессе эксплуатации и скрывает шляпки саморезов. Начинайте монтаж паркета с левой стороны. Сами плашки и щиты соединяйте между собой по принципу «шип-паз». Крепить плашки можно на клей или гвоздики — забивайте их в замковое соединение. Клей стоит наносить как на стену, так и на доску.

Чтобы придать краям паркета или ламината опрятный вид, их обычно закрывают плинтусами или специальными декоративными панелями. Установите уголки и плинтусы в тех местах, где стены примыкают к полу и потолку.

Чтобы удалить царапины, сколы и трещинки, которые появились во время монтажа — обработайте их шпаклевкой для дерева или воском. Если вы уложили паркет в помещении с повышенной влажностью, нанесите на дерево специальное масло — оно предотвратит материал от воздействия влаги и появления плесени.

Если в своих силах не уверены, монтаж можно доверить мастеру, знакомому с настилом паркетной доски на пол.

 
 
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