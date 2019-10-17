Прямые линии в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





21 октября с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена Адольфовна Лещенко по телефону 4-32-07 проведет прямую линию с жителями района по вопросам занятости населения.

23 октября с 14.00 до 16.00 начальник Вороновского РОВД подполковник милиции Руслан Григорьевич Хомко по телефону 2-50-18 проведет прямую линию.