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Прямые линии в Вороновском районе
18.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21 октября с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена Адольфовна Лещенко по телефону 4-32-07 проведет прямую линию с жителями района по вопросам занятости населения.
23 октября с 14.00 до 16.00 начальник Вороновского РОВД подполковник милиции Руслан Григорьевич Хомко по телефону 2-50-18 проведет прямую линию.
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21 октября с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена...
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