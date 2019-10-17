Лукашенко рассказал, как в шутку предложил Клинтону возглавить Союзное государство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как вместе с бывшим президентом России Борисом Ельциным в шутку предложил экс-президенту США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство России и Беларуси . По словам белорусского лидера, диалог прошел в кулуарах международного саммита, сообщает в пятницу БЕЛТА .

Лукашенко отметил, что в те дни Клинтон готовился покинуть пост главы Белого дома, но еще не определился, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: – «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы», – рассказал глава белорусского государства.

Президент Беларуси отметил, что в ответ Ельцин рассмеялся так, что все окружающие обратили внимание на троицу лидеров. Билл Клинтон тоже смеялся, но не понимал, о чем идет речь. Когда переводчик донес до него суть шутки, он расхохотался сильнее.

Лукашенко подчеркнул, что на самом деле руководство Беларусью или Россией американским лидером недопустимо.

«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей... Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа – две большие разницы», – заявил глава государства.

Президент Беларуси обратил внимание, что нужно быть аккуратнее с применением зарубежного опыта.