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Вчера в Хотимске прошёл тренинг для руководителей участковых избирательных комиссий

18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На Калининском избирательном участке вчера был организован тренинг для членов участковых комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Дарья КОРНЕВА

 
 
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На Калининском избирательном участке вчера был организован тренинг для членов участковых комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального...
 
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