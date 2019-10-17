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Вчера в Хотимске прошёл тренинг для руководителей участковых избирательных комиссий
18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На Калининском избирательном участке вчера был организован тренинг для членов участковых комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Дарья КОРНЕВА
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На Калининском избирательном участке вчера был организован тренинг для членов участковых комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального...
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