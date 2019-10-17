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Воспитанники ЦДТ победили в республиканском конкурсе «Нашчадкі традыцый»
18.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Проект «Казкі старога куфра», который представили учащиеся Слуцкого Центра детского творчества, получил дипломом II-й степени в номинации «Сучаснасць і традыцыі: беларуская народная творчасць» Республиканского фестиваля-конкурса «Нашчадкі традыцый», сообщает
Проект, который высоко оценило жюри конкурса, создали учащиеся объединения по интересам «Волшебная шкатулка» Доминики Горячко и Дарья Пархимович под руководством педагога Оксаны Пихтеровой.
Ранее «Казкі старога куфра» завоевали первое место в областном этапе конкурса.
Фестиваль-конкурс «Нашчадкі традыцый»- это конкурс проектов, направленных на изучение детьми и подростками ценностей белорусского культурного наследия, региональных народных традиций и народного творчества.
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Проект «Казкі старога куфра», который представили учащиеся Слуцкого Центра детского творчества, получил дипломом II-й степени в номинации «Сучаснасць і традыцыі:...
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