Воспитанники ЦДТ победили в республиканском конкурсе «Нашчадкі традыцый»

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Проект «Казкі старога куфра», который представили учащиеся Слуцкого Центра детского творчества, получил дипломом II-й степени в номинации «Сучаснасць і традыцыі: беларуская народная творчасць» Республиканского фестиваля-конкурса «Нашчадкі традыцый», сообщает МЛЫН.BY .

Проект, который высоко оценило жюри конкурса, создали учащиеся объединения по интересам «Волшебная шкатулка» Доминики Горячко и Дарья Пархимович под руководством педагога Оксаны Пихтеровой.

Ранее «Казкі старога куфра» завоевали первое место в областном этапе конкурса.

Фестиваль-конкурс «Нашчадкі традыцый»- это конкурс проектов, направленных на изучение детьми и подростками ценностей белорусского культурного наследия, региональных народных традиций и народного творчества.