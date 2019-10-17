«Слуцк ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» - «Слуцк»

Источник материала: Слуцк Город





20 октября наши футболисты сыграют против лидера чемпионата страны, клуба «Динамо-Брест», сообщили сайту SlutskGorod в администрации телепрограммы «Слуцк ТВ».

Уже в это воскресенье в Бресте пройдет матч 25-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу между командами «Динамо-Брест» и СФК «Слуцк». Посмотреть игру в прямой трансляции можно будет на телеканале «Слуцк ТВ». Начало - в 19:00.



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