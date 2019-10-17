Подборка фильмов с участием Кейт Уинслет

Источник материала: Слуцк Город





Кейт Уинслет – английская актриса, прекрасно проявившая себя в фильмах разных жанров. Близится ее день рождения, и мы представляем отличную подборку кинолент с ее участием.

Призрачная красота

Говард возглавляет рекламную компанию, но его ничто не радует, даже приближение Рождества не способно настроить его на более жизнерадостный лад. Причина в недавней утрате – он потерял дочь. Хотя коллеги и друзья стараются всячески поддержать Говарда, слова не помогают. Они решают использовать странный план для его утешения – попросить о помощи актеров местного театра, которые должны сыграть Любовь, Смерть и Время. Вы можете посмотреть фильм https://www.ivi.ru/watch/151582 уже сегодня.

Между нами горы





Алекс и Бен планировали отправиться в Чикаго самолетом, но их рейс отменили. Они очень спешат, но помочь в аэропорту никак не могут – следующий самолет только завтра. Герои просят о помощи пожилого пилота, который обещает отвезти их домой. В пути он умирает от инсульта, а самолет падает в горах. Бен и Алекс остаются в живых, но их никто не ищет – ведь это был незапланированный вылет. Теперь они попытаются найти дорогу к людям.

Дивергент





Америка – тоталитарное государство. Все действия общества строго контролируются, каждая мелочь – вплоть до эмоций людей. Согласно основному действующему закону каждый подросток, достигший шестнадцатилетия, должен выбрать фракцию. Затем молодые люди проходят спецподготовку, развивающую у них те стороны личности, которые нужны обществу. Главная героиня Беатрис – необычный подросток, дивергент – то есть подходит для нескольких фракций.

Месть от кутюр

Миртл Даннейдж возвращается домой – в Дангатар, где ухаживает за больной матерью. Она уехала отсюда давно – из-за обвинений в убийстве. Местные сразу отмечают появившийся у девушки портновский талант. Те платья, которые она делает, удивляют изяществом, к ней выстраивается очередь из дам. Однако они даже не догадываются о том, что Миртл помнит, из-за чего ее выгнали, и готовит месть для тех, кто причинял ей зло.

День труда

Адель – главная героиня киноленты, которая живет одна с маленьким сыном. В ее жизни многое меняется, когда женщина встречает беглого преступника Фрэнка. Его приговорили к восемнадцати годам колонии за убийство, что сначала пугает Адель. Но Фрэнк не запугивает их, а напротив – проявляет теплые чувства. Довольно быстро Адель понимает, что на самом деле этот человек – лучший мужчина, которого она когда-либо встречала в жизни.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.