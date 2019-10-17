Лукашенко рассказал, чем бы хотел заниматься после президентства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мог бы заняться преподаванием после ухода с должности главы государства. Об этом белорусский лидер рассказал, выступая в Академии управления в Минске, сообщает агентство БЕЛТА .

«Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении. Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю», – сказал Лукашенко.

На встречу с главой Беларуси были приглашены слушатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вуза. Разговор длился почти четыре часа. Вместе с тем Лукашенко заявил, что не устал от общения и готов чаще встречаться с молодежью.

«Эта энергия и наше общение – это для меня очень важно. Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми… Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь – будущее, но студенты – это основа любого государства, они будут определять его лицо», – сказал он.