Погода на выходные и начало недели: тепло и без осадков

Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая погода сохранится в Беларуси в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью ожидается от 5 до 12, днем будет 13-20 тепла, по югу страны - до плюс 22 градусов.

В воскресенье прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 15-21, по юго-западу республики ожидается до плюс 23.

В понедельник будет также преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем - 14-21, по югу страны - до плюс 23.

Во вторник, 22 октября, малоактивный атмосферный фронт обусловит в отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 13, днем будет 10-17 градусов тепла, по югу страны - плюс 18-21.



