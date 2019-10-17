ГАИ усилит контроль на трассе М1 в пятницу и выходные

Источник материала: Новости Дзержинска

Массированную отработку трассы М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ проведет Госавтоинспекция с 18 по 20 октября.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения усилят на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области. На магистрали будет задействовано усиленное количество нарядов ДПС.

«Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов», — сообщили в УГАИ.

В темное время суток инспектора уделят особое внимание пешеходам и велосипедистам.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть бдительными за рулем, соблюдать скоростные ограничения и дистанцию между автомобилями, а также не совершат маневров, которые могут привести к авариям.



