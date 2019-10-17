В Брестском училище олимпийского резерва появился учебно-спортивный центр

Источник материала: Виртуальный Брест

Поистине прекрасный подарок к юбилею города получили воспитанники Брестского государственного областного училища олимпийского резерва: здесь введен в строй учебно-спортивный центр.





– Центр включает в себя учебный, общественно-бытовой корпусы, шестиэтажное общежитие и комплекс спортивных площадок – секторы для толкания ядра и метания диска, воркаут-площадку, уличные тренажеры, баскетбольно-волейбольное поле, беговую дорожку, – рассказывает и показывает директор училища Юрий Питерский.





Финансировался объект, что называется, в складчину: спонсором выступило ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», половину средств вложили Брестский облисполком и городская мэрия. Новостройка была включена в инвестиционную программу. А горисполком за свои средства благоустроил прилегающую территорию.

Первая очередь обошлась почти в 9 миллионов рублей. В ходе второй будет реконструировано существующее здание. Раньше здесь на первом и втором этажах размещались учебные кабинеты, а третий и четвертый занимало общежитие. Теперь прекрасное шестиэтажное общежитие «живет» отдельно. Корпуса между собой соединены просторными галереями – так что учиться здесь можно вообще не выходя на улицу.





Общежитие рассчитано на 200 мест, условия – комфортнейшие. Система блочная, рассчитана на четверых, для быта предусмотрено практически всё: в каждом блоке душевые, в комнатах – вместительные шкафы, где прекрасно поместится не только повседневная одежда, но и спортивная экипировка. 176 человек с удовольствием уже обживают свои новые «квартиры». Старшие дети, которым пришлось пожить в старом общежитии, говорят: это, конечно, небо и земля.

Первый этаж – гостевой: для просмотрового сбора. 24 койко-места будут занимать ребята, которых отберут тренеры в регионах как потенциальных учащихся УОР. В течение трех дней они будут проходить медицинский осмотр, чтобы определить, годны ли по состоянию здоровья для занятия тем или иным видом спорта. Если вердикт положительный, они остаются еще на две недели – за это время выясняется, может ли ребенок сочетать спортивную нагрузку и учебную. Как отмечает директор, «нам не нужны чемпионы, у которых нет никакого образования – равно, как и не нужны отличники, «нулевые» в спорте».













Спускаемся в цокольный этаж. В разминочном спортивном зале занимаются дзюдоисты. Рядом – новенькие сауны, где дышится просто прекрасно. Без бани, объясняет наш гид, никакого восстановления не получится. К слову, еженедельная баня включена в учебный план.

– А вот когда закончится реконструкция и старого корпуса (в планах на следующий год), на третьем и четвертом этажах будут учебные классы, а на первом мы еще дополнительно сделаем спортивные залы, в которых дети смогут заниматься, – отмечает Юрий Питерский. – У нас же какое понимание: спортзал – это огромное помещение, как в школе. Нам этого не надо. Предусмотрены залы камерного размера. Ну вот зал тяжелой атлетики: не сильно большое помещение, где рядом находится еще и тренажерный. Есть зал бокса, построили и многофункциональный разминочный зал. Новый восстановительный центр включает две сауны. То есть для будущих олимпийцев условия созданы комфортные. Теперь задача – научить их всем этим бережно пользоваться.

Заказчиком объекта выступило управление капитального строительства облисполкома, а главные работы качественно и в срок провела ПМК-82 ОАО «Полесьежилстрой». Первый пусковой комплекс – само общежитие – был сдан к 1 сентября. Второй – благоустройство и спортивные площадки – вот-вот подоспевает.













Еще вчера декораторы вовсю старались, украшая стены баннерами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а сегодня уже на торжественное открытие нового объекта в рамках программы «Газпром – детям в Беларуси» собрались высокие гости. По такой программе у нас в стране это уже пятый спортивный объект.

– Продолжается год тысячелетия Бреста и особенно радостно открывать еще один объект, возведенный нашими строителями, – отметил председатель облисполкома Анатолий Лис. – В сотрудничестве с мировой компанией «Газпром» в короткие сроки удалось провести реконструкцию этого помещения. В Брестской области в целом много внимания уделяется спорту. У нас семь учреждений, которые носят статус «олимпийского резерва». В этой школе, которая является самой большой, занимаются более двухсот детей. За последние десять лет 47 учащихся этой школы принимали участие в Олимпийских играх. Надеюсь, что и дальше в стенах школы будут воспитываться чемпионы.





На церемонии открытия Анатолий Лис торжественно вручил сертификат на десять тысяч рублей директору спортивной школы, чтобы в ближайшее время для учреждения докупили всё необходимое.

– Начиная с 2015 года, в рамках программы «Газпром – детям в Беларуси» и социального партнерства с регионами, каждый год вводится по одному спортивному объекту, – рассказал заместитель председателя правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин. – Нужно сказать, что они востребованы и загружены на сто процентов. Это значит, что дети растут здоровыми, у них закладываются правильные ориентиры, воспитываются будущие чемпионы и те, кто просто любит спорт. Здорово, что с вводом в эксплуатацию этого центра у ребят появится возможность развиваться всесторонне.





Училище олимпийского резерва – единственное учреждение такого типа в области. Основная его задача – подготовка спортивного резерва для национальных команд по различным видам спорта и спортсменов высокого класса. Здесь гармонично сочетаются спорт и учеба, поскольку дети приходят сюда с восьмого класса. Учатся по программе средней школы – плюс достаточно серьезная физическая нагрузка. Ребята совершенствуются в 15 олимпийских видах спорта.

Занимаются в училище более 250 будущих чемпионов. 47 выпускников с 2000 года входили в составы олимпийских сборных страны. Среди них – чемпионка Европы по метанию копья Татьяна Холодович, Алексей Котковец – тоже победитель в Кубке Европы по метанию копья, победительница Кубка Европы по метанию молота Анна Малыщик, чемпионка мира по велосипедному спорту Елена Омелюсик, чемпионка мира по гребле академической до 23 лет Кристина Староселец. И многие-многие другие. И будущие еще.



























