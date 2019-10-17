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Нацбанк не будет смягчать требования к кредитам ради роста

18.10.2019 18:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк не будет смягчать требования к кредитам ради роста

Национальный банк Беларуси считает кредитные риски в банковском секторе основной угрозой финансовой стабильности и не склонен смягчать пруденциальные требования к банкам ради стимулирования экономического роста дешевыми кредитами.

Об этом сообщает начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрий Мурин в своем докладе, опубликованном на сайте Нацбанка.

Мурина отмечает, что Национальный банк ведет последовательную работу по адекватной оценке кредитного риска. Эти подходы максимально приближены к международным стандартам. Действующие требования по оценке кредитного риска являются сбалансированными и позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме.

"Однако в последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о необходимости смягчить пруденциальные стандарты, пересмотреть требования по оценке банками платежеспособности клиента. Говорится о возможности пожертвовать частью достигнутой стабильности и за счет этого обеспечить экономический рост",  – отметил Дмитрий Мурин.

В этой связи представитель Нацбанка считает, что смягчение подходов чревато недооценкой рисков, а это отрицательно скажется на возможности банков противостоять шокам на фоне нестабильных внешних условий.

В первую очередь речь идет о замедлении роста мировой экономики, в том числе экономик стран, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. Кроме того, продолжающиеся торговые конфликты негативно сказываются на конъюнктуре мировых товарных рынков и тем самым на деятельности отечественных предприятий. Многие из них весьма чувствительны к ухудшению внешней конъюнктуры.

Кроме того, вопрос об адекватности пруденциальных стандартов постоянно находится в центре внимания международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. 

"Их смягчение может стать сигналом для снижения международного рейтинга Беларуси. Это осложнит доступ к ресурсам на мировых финансовых рынках, которые могут стать одним из источников обслуживания внешнего долга страны", – обратил внимание Дмитрий Мурин.

Существенная часть ресурсной базы банков, за счет которой выдаются кредиты, сформирована средствами физических лиц.

"Почти каждый второй рубль из предоставленных банками кредитов – это деньги населения», – подчеркнул представитель Нацбанка.

Он отметил, что на 1 октября 2019 года соотношение средств населения в банках и требований банков к экономике составило 47%.

«Банковская система обязана обеспечить сохранность привлеченных средств", – пишет Мурин.

 
 
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Национальный банк Беларуси считает кредитные риски в банковском секторе основной угрозой финансовой стабильности и не склонен смягчать пруденциальные...
 
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