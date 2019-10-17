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Притяжение Беловежского

18.10.2019 14:50 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Марина Троц и Сергей Криволевич – оба брестчане. Но в родном городе друг друга так и не встретили. А познакомились они, будучи студентами Гродненского аграрного университета. И вот уже два года молодые люди не расстаются. В их случае это вроде бы и несложно – судьба то и дело сокращает расстояние между влюбленными и время, проводимое ими раздельно. Если Вселенная так настойчиво сводит двоих людей, можно ли не верить в любовь?

Притяжение Беловежского

Сергей старше Марины на три курса. Яркая и веселая девушка приглянулась ему сразу, как только поступила в университет. Решительности ему не занимать, поэтому откладывать знакомство парень не стал: мало ли, а вдруг кто-то оказался бы проворнее? Вскоре молодой человек предложил девушке встречаться. А она согласилась.

Куда проще совершать романтические поступки и устраивать нежные свидания, когда находитесь рядом. Вот и у нашей пары, жившей в одном общежитии, были время и возможность подпитывать чувства и оберегать свою любовь.

Но у Сергея близилось окончание университета. Пришло время распределения. Парень присмотрел два предприятия: ОАО «СГЦ «Западный» (Брестский район) и ОАО «Беловежский». Он выбрал второй вариант и не прогадал. Сейчас трудится на мясокомбинате технологом. Впечатлениями о работе в хозяйстве и о том, как приняли молодого специалиста в коллективе, делился со своей девушкой. И его мнение о Беловежском всегда было хорошее: доброжелательные коллеги, руководство, заботящееся о своих сотрудниках, и достойная заработная плата. О чем еще мечтать?

После окончания второго курса Марина приняла решение перевестись на заочную форму обучения, поэтому во время летних каникул не сидела сложа руки, а искала работу в Бресте и почти устроилась. Но у судьбы – другие планы. На мясокомбинате в Беловежском как раз появилась вакансия лаборанта-микробиолога. Взвесив все за и против, девушка решила попробовать. Уже на второй день после собеседования Марина вышла на работу.

– Отношения к себе, как к молодой и неопытной, не ощущала ни разу, – рассказывает моя собеседница. – Здесь смотрят на меня как на равную. Никто не отказывает в помощи, готовы подсказать и показать, если чего-то не понимаю. Особенно приятно, когда мои коллеги говорят: «Такое чувство, что ты с нами уже давно». Эти слова по-настоящему греют душу. А ведь я работаю всего месяц.

Марина как истинный городской житель не считает Беловежский глубокой провинцией. Говорит, что для комфортной жизни молодежи здесь созданы все условия. Всегда можно посидеть в уютном кафе с вкусной кухней, сходить на дискотеку, а работники Дома культуры ко всем праздникам устраивают отличные мероприятия, где молодые люди знакомятся и заводят новых друзей. Особенно нравится влюбленным гулять по вечерам. В агрогородке много красивых и тихих мест. И сам Беловежский – чистый, ухоженный и благоустроенный. А если в чем-то и возникает необходимость или захочется развлечений большого города, всегда можно поехать в Брест – он недалеко.

Рано говорить об этом, но все же не могла не спросить: пустили бы корни Марина и Сергей в Беловежском? Не задумываясь, Марина ответила утвердительно. Единственное, что ее немного беспокоит: для детей здесь не такой большой выбор секций и кружков по интересам, и медиков узкого профиля тоже нет. Но в том, чтобы растить свое будущее в маленьком поселке, а не в большом городе, тоже есть своя прелесть.

У наших молодых специалистов пока раздельное жилье. Но в течение полугода Марина и Сергей планируют сыграть свадьбу. И они пока не знают, что в ОАО «Беловежский» есть хорошая традиция – дарить новоиспеченным молодоженам, работающим здесь, ключи от собственного жилья.

Анастасия ЯНКИНА.

Фото автора.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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